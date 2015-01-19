به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشگر سیدیحیی رحیم صفوی در آیین اختتامیه دهمین دوره انتخاب کتاب سال سپاه که در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) برگزار شد، با اشاره به ماندگاری آثار مکتوب گفت: تولید فرهنگی کتاب و قلم یکی از مولفه‌های فرهنگ، فرهنگ‌سازی و حفظ هویت ملت‌ها و کشورهاست.

وی افزود: در حقیقت، فرهنگ زیربنای تمامی فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی یک ملت محسوب می‌شود و فرهنگ هر جامعه مهمترین معیار سنجش و داوری درباره آن جامعه و میزان رشد و تکامل آن در مسیر کمال است.

سرلشکر صفوی اظهار داشت: هر کسی با آنچه می‌اندیشد، فکر و زندگی کرده و خواسته‌هایش را تامین می کند، شهر و کشور، تمدن و آینده را می‌سازد؛ از این رو باید در حوزه فرهنگ به طور جدی به دنبال تولید ایده و نظریه باشیم.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا افزود: همانگونه که هشت سال دفاع مقدس، فرهنگی به عنوان فرهنگ دفاع مقدس تولید کرد، هم اکنون نیز پاسداران قدیمی این امکان را دارند که در قالب تولیدات فرهنگی به طور جهادی حضور یابند و دفاع مقدس را با زبان شعر و خاطره بیان کنند.

تأثیر ذائقه فرهنگ غربی با ناپایداری زندگی‌ها و افزایش طلاق

وی با بیان اینکه فرهنگ در طول زمان ممکن است دچار تغییر و دست خوش صدمات جدی شود، گفت: امروز، تبلیغ ذائقه فرهنگی غربی در قشر جوان ما منشا بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی، همچون طلاق‌ها و ناپایداری زندگی‌هاست.

سردار صفوی از «جنگ نرم» به عنوان عامل تغییر در اندیشه ها و باورها یاد کرد و اظهار داشت: تغییر در فرهنگ و اندیشه منجر به تغییر در رفتار شده و تغییر در رفتار نیز، تغییر در آرا و انتخابات و روش زندگی، نوع پوشش و نوع فضاست و تغییرات فرهنگی، تغییرات اجتماعی را به دنبال می‌آورد.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا، در ادامه تأکید کرد: اگر مدیریت جامعه اهل مطالعه باشند، می‌توانیم فرهنگ اسلامی را حفظ کنیم و یک جامعه اسلامی و تمدن اسلامی داشته باشیم؛ به فضل الهی، قرن حاضر قرن بیداری اسلامی و وحدت اسلامی است، زمینه‌های تشکیل امت واحد اسلامی به چشم می خورد و بازگشت مسلمان‌ها برای احیای هویت اسلامی، به دست اوردن آزادی و استقلال خودشان و سرنگون کردن حکام مستبد و رژیم‌های پادشاهی و رژیم‌های وابسته به بیگانه آغاز شده است.

وی تأکید کرد: پیروزی های انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام (ره) و فداکاری ملت بزرگ ما در طول ۳۵ سال گذشته به خصوص در ۸ سال دفاع مقدس، در حقیقت سرآغاز این انفجار نور، اسلام، قرآن و انفجاری بود که امام بزرگوارمان با انقلاب اسلامی شعله آن را بر افروخت.

قرن ۲۱ میلادی؛ زمان تشکیل «قطب بزرگ قدرت جهان اسلام»/مهندسی توهین به مقدسات اسلامی در غرب

سردار صفوی خاطرنشان کرد: شعله نورانیت و بیداری و شعله فهم و معارف اسلامی به اقصی نقاط جهان سرایت کرده است و قدرت جدید جهان اسلام در حال شکل‌گیری است و با قاطعیت می توان گفت قرن ۱۵ هجری و قرن ۲۱ میلادی، قرن تشکیل «قطب بزرگ قدرت جهان اسلام» خواهد بود و به همین خاطر است که یک مجله وابسته‌ در فرانسه، این اهانت های بی‌شرمانه را به اسلام می‌کند.

وی اهانت به مقدسات اسلام را یک جریان مهندسی شده صهیونیستی و غربی دانست و تصریح کرد: فرهنگ لیبرال دموکراسی برای بشریت پیامی جز تخریب ارزش های اخلاقی و کانون خانواده‌ها چیزی ندارد.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا، درادامه این برنامه با اشاره به فعالیت‌های پژوهشی و تالیفی خود گفت: علاوه بر کتاب "عاقبت به خیری" که با اهتمام و همراهی حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر احمد عابدی نوشته ام، تاکنون شش عنوان کتاب دیگر در حوزه جغرافیای نظامی ایران و هشت عنوان کتاب هم درباره جهان اسلام به رشته تحریر در آورده ام که امسال منتشر شد.

سرلشکر صفوی در پایان خاطرنشان کرد: موسسه‌ای به نام "آینده‌پژوهی در جهان اسلام" را با حقوق پاسداری اداره می‌کنیم.

بر اساس این گزارش، کتاب «عاقبت به خیری» تألیف حجت‌الاسلام احمد عابدی و سردار صفوی در گروه آثار فرهنگی و اعتقادی، برگزیده دهمین دوره انتخاب کتاب سال سپاه شد.