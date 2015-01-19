بالا بردن سن کشتارمرغ تلفات آن را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبداله حسینی ظهر دوشنبه در همایش مناسب ترین سن و وزن کشتار مرغ های گوشتی که با حضور رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین، معاونان، مدیران و تولید کنندگان بخش دام و طیور در سالن اجتماعات این سازمان برگزار شد اظهار داشت: یکی از مهمترین مزایای فیزیولوژیک کاهش سن پرورش مرغ است که می تواند اثرات اقتصادی موثری برای واحد تولید داشته باشد.

وی توجیه اقتصادی، افزایش کیفیت، سلامت محصول و سلامت مصرف کنندگان را از مزایای بهینه سازی سن کشتار مرغ برشمرد.

حسینی ظرفیت پرورش واحدهای مرغداری کشور را ۳۰۰ میلیون قطعه در هر دوره برآورد کرد و ادامه داد: در سطح تولید ملی، کاهش سن پرورش سبب صرفه جویی به میزان ۵۰۰ هزار تن خوراک مصرفی خواهد شد که این طرح موجب صرفه جویی معادل ۷۰۰ میلیارد تومان در سال برای تولید کنندگان این بخش می شود.

وی به مضرات مصرف آنتی بیوتیک ها در تولید مرغ سالم اشاره کرد و افزود: مقاوم شدن میکروب ها در طیور در برابر استفاده از آنتی بیوتیک های مشترک دام و طیور یا حتی ماندن آنتی بیوتیک ها در مرغ اثرات نامناسبی بر تولید دارد.

این محقق تردی (نرمی) گوشت مرغ، چربی کمتر و قدرت خرید اقشار کم درآمد جامعه، کاهش درصد تلفات، کاهش قیمت تمام شده، امکان استفاده از ظرفیتهای تولیدی و همچنین امکان صادرات به کشورهای دیگر را از مزایای مرغ با سن کشتار پایین تر اعلام کرد.

وی افزایش تعداد دفعات جوجه ریزی، کاهش هزینه های گرمایشی و خنک کردن سالن به ازای هر کیلوگرم جوجه پرورشی و افزایش بهره وری از منابع موجود سالن، کارگر و سرمایه و همچنین کاهش ریسک سرمای گذاری را مزیای این طرح برشمرد و گفت: افزایش سن کشتار مرغ در پایین آمدن بهره وری تولید در مرغداری های گوشتی نقش به سزایی دارد.

محقق مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان قزوین هم با اشاره به اجرای طرح مناسب ترین سن کشتار مرغ های گوشتی اظهارداشت: اقتصادی شدن تولید، کاهش هزینه ها، افزایش تقاضا برای تولید جوجه یکروزه، کاهش قیمت تمام شده هر کیلوگرم گوشت، کوتاه شدن زمان برگشت سرمایه و افزایش کیفیت گوشت تولیدی از مزایای این طرح است.

مسعود محصص مستشاری افزود: سالانه ۷۲میلیون تن گوشت مرغ در دنیا تولید می شود که بالای ۹۰ درصد آن، کمتر از ۴۲ روز کشتار می شود.

این محقق موانع اجرای طرح از نظر مرغداران را؛ عدم آگاهی مرغداران از مزایای کشتار مرغ در سن پایین و اختصاص قیمت بالاتر به مرغ های با وزن بالاتر در کشتارگاه ها دانست.

وی با اشاره به موافقت کشتارگاه ها برای اجرای طرح سن پایین کشتار مرغ بیان کرد: دلیل مناسب بودن از نظر کشتار مرغ با وزن بالا به دلیل افت کمتر برای کشتار، فرهنگ استفاده از مرغ درشت در بین مردم و تقاضای بیشتر هتل ها و رستوران ها برای استفاده از مرغ درشت است.

محصص مستشاری یکی از موانع صادرات گوشت مرغ در ایران را وزن بالاتر از استاندارد و کیفیت پایین لاشه ها از نظر درصد چربی ذکر کرد و گفت: با اجرای این طرح می توان به شرایط استاندارد لاشه طیور برای صادرات رسید.

وی تغییر فرهنگ موجود و اطلاع رسانی بیشتر برای استفاده مردم از مرغ با وزن پایین تر را لازم و ضروری دانست.

این محقق برگزاری کلاس های آموزشی، تشریح محاسن پایین تر بودن سن کشتار، تشویق مرغداران به افزایش دوره های جوجه ریزی به جای طولانی تر کردن دوره تولید، حذف اختلاف قیمت مرغ با وزن بالاتر و پایین تر یا حداقل، کم کردن فاصله یک کیلوگرمی پایین ترین و بالاترین وزن اعمال شده در کشتارگاه ها را در اجرای بهتر این طرح ضروری خواند.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیز در این همایش گفت: افزایش سن کشتار مرغ، بالا رفتن سوخت در مرغداریها، ابتلا بیشتر به بیماریها و افزایش ضریب تبدیل گوشت مرغ را به دنبال دارد.

علی شاپورزاده افزود: بالغ بر پانصد میلیارد تومان در مرغداری های هزینه می شود که با پایین آوردن وزن مناسب مرغ این مبلغ کاهش می یابد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴۲۰ واحد مرغ گوشتی در استان فعالیت دارند اظهارداشت: استان قزوین پتانسیل خوب و مستعدی برای تولید گوشت مرغ دارد که باید با برنامه ریزی مناسب و به کارگیری روش های جدید و همچنین اجرای طرح مرغ با سن پایین تر می توان شاهد رشد کمی و کیفی و همچنین صادرات باشیم.

شاپورزاده تلاش و همت تمامی دست اندرکاران تولید گوشت مرغ را در اجرای طرح مهم دانست.

در پایان این همایش تولید کنندگان و مرغداران مشکلات خود را مطرح و پاسخهای کارشناسی به آنها ارائه شد.