بازاریان برای «اقتصاد مقاومتی» به پا خیزند و به دولت فشار بیاورند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین کاظم صدیقی ظهر امروز در مراسم تجمع اعتراض آمیز اصناف و بازاریان تهرانی که برای محکومیت توهین غرب به ساحت گرامی پیامبر اسلام در مجسد سید عزیزالله بازار تهران برگزار شد با بیان اینکه توهین مجله ننگین فرانسوی به پیامبر اسلام با اشاره سران فرانسه صورت گرفته و دل های مسلمین را جریحه دار کرده است اظهار داشت: اهانت به پیامبر اسلام اهانت به همه ادیان است؛ زندگی، جنگ، صلح و قیام پیامبر اسلام هیچکدام برای خودش نبوده و همه آنها برای دعوت به خداوند بوده است.

وی پیامبر اکرم را منادی توحید و ظلم ستیزی دانست و گفت: او طاغوت ها را له کرده و موانع بندگی خداوند را برداشت و همه وجود خود را برای بندگان خدا خرج کرد؛ به همین دلیل محبت به پیامبر خدا محبت به خداوند و دشمنی با ایشان دشمنی با خداوند است.

حجت الاسلام صدیقی با بیان اینکه رسالت پیامبر گرامی اسلام در درجه اول شکستن بت های نفس و سپس نابودی بت های بیرونی بوده است گفت: پیامبر اکرم طاغوت ها را تحقیر است و در عصر ما نیز امام راحل همان راه را با برپایی انقلاب اسلامی طی کرد؛ امروز پیروزی در برابر آمریکا، شوروی، فرانسه پلید و انگلیس خبیث وعده خداوند است که فرموده است اگر دین خدا را یاری دهید خداوند شما را یاری می کند.

در پرتو تشیع صاحب فناوری هسته‌ای و ماهواره شده ایم؛ اینها را با پول از دست ندهیم

امام جمعه موقت تهران در ادامه با تاکید بر اینکه زندگی مدنظر رسول خدا (ص) یک زندگی دینی بوده است و بازارهای ما نیز باید بوی پیامبر اکرم را بدهد تصریح کرد: ربا خواری، گرانفروشی و سوءاستفاده کردن از ویژگی بازار ابوسفیان است نه بازار نبوی.

حجت الاسلام صدیقی ادامه داد: امروز در پرتو تشیع صاحب فناوری هسته ای شده ایم البته اگر واپسگرا نباشیم و آن را به پول نفروشیم، آن هم پول خودمان! ما در پرتو بندگی خدا فاقد ماهواره و موشک شده ایم و این برای دنیای غرب سنگین است به همین دلیل از طریق تبلیغات و شبکه های ماهواره ای وارد محیط خانه و زندگی ما شده اند.

وی با اشاره به توطئه های مختلف دشمنان برای ضربه به نظام جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد: فتنه ای که راه انداختند ضد قرآن و برای براندازی پرچم ولایت بود اما نتوانستند و این وعده ای است که خداوند به پیامبر اکرم داده است.

امام جمعه موقت تهران در ادامه با بیان اینکه اسلام دین خودکفایی است تاکید کرد: بازاریان برای تحقق اقتصاد مقاومتی به پا خیزند و به دولت فشار بیاورند؛ این سید شما «رهبر معظم انقلاب» دارد له له می زند برای تحقق اقتصاد مقاومتی؛ آیا شما منتظرید که تحریم ها برداشته شود تا بازارها رونق یابد؟ قرآن کریم تاکید می کند که هرگاه از یاد خدا غافل شویم زندگی سخت می شود.

حجت الاسلام صدیقی افزود: رفع تحریم ها چاره ساز نیست؛ اگر هم تحریم شکسته شود این رانت خواران وابسته خارج با ورود اجناس خارجی بازار ما را وابسته خواهند کرد؛ بازاری ها به کمک جوانان در خط تولید بشتابند و بدانند که قدرت و عزت از آن خداوند است.