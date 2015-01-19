راه آهن مشهد – هرات سال آینده به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رشیدیان روز دوشنبه در دیدار با نماینده کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان در ایران با اشاره به پروژه ریل گذاری مشهد تا هرات گفت: دولت ایران مکلف است تا منطقه حوریان افغانستان را ریل گذاری کند و اکنون تا منطقه صفر مرزی، ریل گذاری و زیرساخت های لازم انجام شده و امید می رود راه آهن مشهد- هرات تا پایان سال ۹۴ افتتاح می شود.

وی با اشاره به وضعیت آموزش پناهندگان در خراسان رضوی اظهار داشت: در حال حاضر ۶۰ هزار دانش آموز و دو هزار و ۷۰۰ دانشجو از اتباع خارجی در مشهد مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: همچنین ۱۵ هزار تبعه افغان در خراسان رضوی زندگی می کنند که با نگاه همبستگی که در خراسان رضوی نسبت به شهروندان افغانی وجود دارد تلاش شده تا حمایت بیشتری از آنها صورت بگیرد.

استاندار خراسان رضوی عنوان کرد: یکی از علتهای مهاجرت شهروندان افغانی به ایران و خراسان رضوی نبود امنیت در کشور افغانستان و جنگ های داخلی بوده که با توجه له فضای امنی که اکنون در این کشور با تشکیل دولت جدید ایجاد شده است، تلاش می شود تا زمینه های بازگست این شهروندان به کشورشان هر چه زودتر فراهم شود.

وی تاکید کرد: خراسان رضوی تا کنون در بحث خدمات و امکانات از قبیل تامین برق، گاز، سوخت و ایجاد اشتغال زمینه هایی را در کشور افغانستان به منظور بازگشت پناهندگان ایجاد کرده است.

رشیدیان ادامه داد: در همین راستا امیدوارم که سازمان ملل و سایر کشورهای جهان با کمک و حمایت های خود بتوانند ظرفیتهای مناسبی را در زمینه های خدمات، آموزش و بهداشت و درمان در کشور افغانستان ایجاد کرده و با ارائه خدمات مورد نیاز به پناهندگان، بازگشت آنها را سرعت بخشند.

وی گفت: یکی از اتفاقات جالب در امور پناهندگان افغان در خراسان رضوی ازدواج با زنان و مردان ایرانی بوده که باعث شکل گیری یک پیوند اجتماعی گسترده بین دو ملت افغان و ایران شده است به طوریکه تا کنون ۵ هزار ازدواج ثبت شده و ۷ هزار ازدواج غیر رسمی در خراسان رضوی میان مردم افغان و خراسانی صورت گرفته است.

استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: اگر کمی از هزینه ها و سرمایه هایی که صرف جنگ در کشورهای منطقه شده را صرف آبادانی و فراهم کردن زیرساخت ها در کشورهایی مانند افغانستان می شد اکنون مردم افغان با این همه مشکل روبرو نبودند.

وی با اشاره به روز ملی هوای پاک تاکید کرد: امیدوارم این روز با تسری پیدا کردن به حوزه های اجتماعی و سیاسی باعث شود دیگر جنگی میان دولت ها و ملت های جهان صورت نگرفته و همه مردم دنیا با برخورداری از صلح و امنیت زندگی پر ازسعادت و دوستی را داشته باشند.