ليام نيسون در مركز توجه؛ از امكان بازگشت برايان ميلز تا تحريم فيلم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اينديپندنت، همه واقعا ليام نيسون و فيلمهايش را دوست دارند، اما ساخت «ربوده شده 4» میتواند ايده خيلی خيلی بدی باشد. تا به حال منتقدان بسياری قسمت سوم مجموعه فيلمهای «ربوده شده» را مورد حمله قرار دادهاند اما اكنون نيسون میگويد امكان ساخت قسمت چهارم اين فيلم نيز وجود دارد.
نيسون در اين فيلم نقش برايان ميلز مامور سابق سیآیای را بازی میكند كه همانطور كه در فيلم اول خودش گفته بود «قابليتهای خيلی خاصی» دارد كه میتواند برای آدم بدها خبر بدی باشد. آدمرباها بدانيد: او به دنبال شما میگردد، شما را پيدا میكند و شما را میكشد. اما با وجود اينكه فيلم اول يک موفقيت جهانی بود، فيلمهای دنباله آن تاثير كمتری بر طرفداران داشتهاند. با اشاره به اين نكته، «ربودهشده 3» با وجود دريافت نقدهای منفی توانسته آنقدر در باكسآفيس سر و صدا به پا كند كه كمپانی قرن بيستم فاكس به فكر ساخت يک قسمت ديگر بيفتد.
نيسون در صحبت با فاكسنيوز و در پاسخ به اين سوال كه حاضر هست بار ديگر در نقش برايان ميلز ظاهر شود يا خير گفت: اگر مردم بروند و اين فيلم را تماشا كنند و از شخصيتها خوششان بيايد، من هم خيلی دوست دارم بتوانم بار ديگر با فارست ويتاكر همكاری كنم و اگر اين همكاری قرار است در «ربوده شده 4» اتفاق بيفتد خيلی هم خوب میشود. اما خود نيسون قبل از ساخت فيلم «ربوده شده 3» گفته بود كه شک دارد اين اتفاق بيفتد: نمیتوانم سناريوی ممكنی را ببينم كه تماشاچيان با ديدن آن نگويند اوه خدای من ... دوباره دختره دزديده شد؟ به اين میگويند يک پدر و مادر بد.
در حالي كه شعار اصلي فيلم جديد «اينجا به پايان ميرسد» است، اما به نظر ميرسد كه در اين برهه از زمان اين قولي توخالي باشد. اما به هر حال هميشه ميتوان فيلمي هم ساخت كه داستان، قبل از فيلم اول را تعريف كند!
از سوي ديگر كمپاني ساخت اسلحه پارا يواساي كه مسئوليت تامين سلاحهاي فيلم «ربوده شده 3» را بر عهده داشت گفته كه تمامي ارتباطات خود با ليام نيسون را قطع خواهد كرد. دليل اين كار سخنان هفته گذشته نيسون درباره تعداد بالاي سلاحها در ايالات متحده است. نيسون گفته بود كه تعداد بالاي اسلحهها در آمريكا يك رسوايي است و حالا پارا يواساي در بيانيهاي گفته: با وجود اينكه خود فيلم سرگرمكننده است، نظرات داده شده توسط ستاره ايرلندي آن نشانگر عدم اطلاع فرهنگي و حقيقي او است كه آزاديهاي لايحه دوم و مردم آمريكا را زير سوال ميبرد. ما ديگر براي فيلمهاي ليام نيسون اسلحه تامين نميكنيم و از تمام دوستان و همكارانمان در هاليوود هم تقاضا ميكنيم همين كار را انجام دهند.
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