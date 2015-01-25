چه گوارا زنده بود از مذاکرات آمریکا-کوبا حمایت می کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های ترکیه، «آلیدا چه گوارا» از حمایت پدرش از بهبود مناسبات بین کوبا و آمریکا خبر داد. وی که در کنفرانس بین المللی چه گوارا در ونکوور کانادا سخن می گفت تاکید کرد اگر در شرایط کنونی پدرش زنده بود، حتما جزو حامیان عادی سازی روابط بین کوبا و آمریکا بود.

دختر چه گوارا در پاسخ به سوال یک خبرنگار که با نقل قول از پدرش گفت «آمریکا بزرگترین دشمن بشریت است» اظهار داشت: معتقدم پدرم اگر امروز زنده بود، با این مذاکرات موافقت می کرد.

گفتنی است هیئت های آمریکایی و کوبایی در آخرین دور مذاکرات خود نتوانستند به پیشرفت محسوسی دست یابند. طی این نشست دو روزه که در هاوانا پایتخت کوبا برگزار شد، دو کشور به ویژه بر سر سیاست های مهاجرتی آمریکا در قبال کوبا اختلاف نظر داشتند.