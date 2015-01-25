به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا حشمتی، معاون قرآن و عترت وزیر ارشاد در اختتامیه هشتمین دوره مسابقات سراسری دارالقرآن امام علی(ع) در بخش بانوان که، شب گذشته سوم بهمن‌ماه در مجموعه فرهنگی شهدای هفتم تیر، برگزار شد، به سخنرانی پرداخت.

وی با اشاره به یادمان شهدای هفتم تیر، گفت: این بنای باشکوه یادآور شهدای گرانقدری است که در تیرماه ۱۳۶۰ به درجه شهادت نایل آمدند که در رأس آنها شهید بهشتی بود.

حشمتی اظهار کرد: این روزها برخی از جهالت‌هایی که در جهان صورت می‌گیرد را منتسب به قرآن می‌کنند و حال آنکه قرآن و اسلام از آنها به‌دور است؛ به ویژه شخصیت بزرگی چون پیامبر اکرم(ص) که ایشان مصداق تمام و کمال آیات قرآن هستند.

معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: آیات قرآن به خوبی نشان‌دهندة سجایای روحی و اخلاقی پیامبر اعظم چون عظمت، رحمت، رأفت و شکوه زندگی ایشان است.

وی با اشاره به تعبیری از عایشه درباره حضرت ختمی مرتبت که گفته است «فهو القرآن؛ پیامبر همان قرآن است»، بیان کرد: حتی خداوند با بیان صریح در قرآن خطاب به پیامبرش می‌فرماید «ما أَنْزَلْنا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقی؛ قرآن را بر تو نازل نکردیم تا به رنج بیفتى» جز اینکه پندی برای هرکس که از خداوند می‌ترسد باشد « إِلَّا تَذْکِرَةً لِّمَن یَخْشَى»

حشمتی ادامه داد: آیات بسیاری است که به خلق و خوی پیامبر(ص) اشاره می‌کند به ویژه به رحمةللعالمین بودن ایشان که وجود پیامبر رحمت است و حال چگونه می‌شود فردی که وجودش، خلقش رحمت است و دارای خصوصیت‌های اخلاقی است که بارها و بارها در آیات متعدد قرآن به آنها اشاره شده است، اینگونه مورد اهانت قرار گیرد.

معاون قرآن و عترت وزیر ارشاد با اشاره به برپایی این مسابقات در کشور، افزود: غرض از برگزاری مسابقات قرآن صرف تجلیل از حافظان قرآن نیست بلکه هدف اصلی ترویج فرهنگ کرامت انسانی و تکریم از انسان‌های خوب در جامعه و نشر این امر است.

وی با تأکید بر اینکه حافظ قرآن باید عامل به قرآن نیز باشد، عنوان کرد: حافظ قرآن باید قرآن را با زبان، نگاه و رفتارش آمیخته کند. امروزه جامعه ما نیازمند مربیانی است که گفتار، رفتار و اعمالشان منطبق با قرآن باشند.