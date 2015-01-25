تامین اعتبار تنها راهکار جذب استخدامی های بلاتکلیف اردبیل است

هاشم مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: سالانه بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای به کار گیری استخدامی ها نیاز داریم که البته این مبلغ صرفا حقوق این افراد را شامل می شود.

وی در خصوص پیشنهاد برخی مسئولان مبنی بر تامین اعتبار و جذب از محل صرفه جویی اضافه کرد: اعتباری که در اختیار دستگاه ها است برای هزینه های جاری صرف می شود و نمی تواند محل تامین حقوق و مزایای یک نیروی جدید باشد.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان با ذکر مثالی به دستگاه اجرایی خود اشاره کرد که کارکرد برق را از ۵۰ میلیون ریال به ۲۵ میلیون ریال با صرفه جویی کاهش داده است.

مظفری افزود: اما این به معنی ایجاد توان در جذب یک نیروی جدید نیست و با توجه به وضعیت اعتباری دستگاه ها بهترین گزینه پیشنهادی ما برای جذب استخدامی های بلاتکلیف تامین اعتبار است.

وی در خصوص وعده های مسئولان کشوری مبنی بر آغاز به کار استخدامی ها از اسفند ماه و میزان امادگی ادارت، اضافه کرد: اگر اعتبار تامین شود این مهم محقق خواهد شد.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یادآور شد: در دولت قبلی زمانی که این طرح پیشنهاد شد به وزارت امور اقتصادی نامه نوشتم و خواستار تامین اعتبار آن شدم.

مظفری در پاسخ به چرایی ناکامی در اجرای این طرح، ادامه داد: مسئولان استانی در دولت قبلی با این تصور که اعتبار تامین خواهد شد اقدام به استخدام و جذب نیرو کردند.

وی افزود: روال منطقی این است که در ابتدا اعتبار تامین شود و بعد برای یک طرح خاص اختصاص یابد اما مسئولان قبلی تصور نمی کردند اعتبار استخدامی ها تامین نشود.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان جابه جایی مدیران را دلیل دیگر تاخیر اجرای این طرح دانست و افزود: در صورت تامین اعتبار انتظار می رود در فرودین ماه این افراد مشغول به کار شوند.