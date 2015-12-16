به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی، علی اصغر شاکری گفت: دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز تعدادی از شهرداریهای استان نیرو استخدام میکند.
وی اظهار کرد: آزمون استخدام پیمانی در مشاغل شهرداریهای استان به منظورتامین نیروی انسانی مورد نیاز از محل مجوز استخدامی شماره 166181 تاریخ 18/07/94 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برگزارمی شود.
شاکری افزود: تعداد 19 نفر از افراد واجد شرایط از طریق برگزاری این آزمون، بر اساس توانمندیهای تخصصی، مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی در محلهای مورد نیازاستخدام میشوند.
وی ادامه داد: متقاضیان میتوانند برای اطلاع از جزییات استخدام از تاریخ 25/09/94 لغایت 02/10/94 به مدت هشت روز، به آدرس اینترنتی http://khs.iran-azmoon.ir/Conditions.aspx و برای ثبت نام و اصلاح اطلاعات به آدرس: http://khs.iran-azmoon.ir/Register.aspx مراجعه نمایند.
به گفته شاکری زمان توزیع کارت ورود به جلسه آزمون 06 /10 /94 و زمان برگزاری آزمون 11 / 10 / 94 خواهد بود.
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