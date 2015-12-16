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۲۵ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۱۶

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری خراسان شمالی خبرداد:

استخدام پیمانی در شهرداری‌های خراسان شمالی/ جزئیات ثبت نام

استخدام پیمانی در شهرداری‌های خراسان شمالی/ جزئیات ثبت نام

بجنورد - مدیرکل دفتر امور شهری استانداری خراسان شمالی از آغاز ثبت نام برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری‌های این استان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی، علی اصغر شاکری گفت: دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز تعدادی از شهرداری‌های استان نیرو استخدام می‌کند.

وی اظهار کرد: آزمون استخدام پیمانی در مشاغل شهرداری‌های استان به منظورتامین نیروی انسانی مورد نیاز از محل مجوز استخدامی شماره 166181 تاریخ 18/07/94 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برگزارمی شود.

شاکری افزود: تعداد 19 نفر از افراد واجد شرایط از طریق برگزاری این آزمون، بر اساس توانمندی‌های تخصصی، مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی در محل‌های مورد نیازاستخدام  می‌شوند.

وی ادامه داد: متقاضیان می‌توانند برای اطلاع از جزییات استخدام از تاریخ 25/09/94 لغایت 02/10/94 به مدت هشت روز، به آدرس اینترنتی http://khs.iran-azmoon.ir/Conditions.aspx و برای ثبت نام و اصلاح اطلاعات به آدرس: http://khs.iran-azmoon.ir/Register.aspx  مراجعه نمایند.

به گفته شاکری زمان توزیع کارت ورود به جلسه آزمون 06 /10 /94 و زمان برگزاری آزمون 11 / 10 / 94 خواهد بود.

 

کد مطلب 3001693

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