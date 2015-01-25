انتخاب ۹ نفر از اعضای شورای شهر بعنوان هیات نظارت بر انتخابات شورایاری

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا در جریان یکصدو بیست و ششمین جلسه شورا پیشنهاد تعیین هیات نظارتی متشکل از اعضای شورای اسلامی شهر تهران ارائه کرد که به با استقبال رییس شورا و سایر اعضا قرار گرفت.

وی همچنین تاکید کرد زمان برگزاری انتخابات به تعویق بیافتد چراکه فرمانداری و وزارت کشور در بیانیه ها و مصاحبه هایی در برگزاری انتخابات شورایاری ها شائبه ایجاد کرده اند.

مهدی چمران نیز با تاکید بر اینکه شورایاری ها هویت شورای شهر هستند گفت: برگزاری این انتخابات برای همه دارای ارزش و اعتبار است.

وی افزود: نتیجه آن هرچه می خواهد باشد مهم این است که این حرکت به نفع مردم شهر است.

چمران در ادامه تاکید کرد: هر سی ویک نفر اعضای شورا می توانند براین انتخابات نظارت داشته باشند.

در این جلسه، ۹ نفر از اعضای شورا (آقایان محمد سالاری، اسماعیل دوستی ، محسن سرخو ، رضا تقی پور، اقبال شاکری، احمد دنیا مالی، علیرضا دبیر ، هادی ساعی و خانم معصومه آباد ) بعنوان اعضای هیات نظارت بر انتخابات شورایاری ها معرفی شدند تا ضمن استقرار در محل ستاد انتخابات ، بر فرایند برگزاری این انتخابات و همچنین احصاء صلاحیت های کاندیداها و سلامت انتخابات نظارت جدی داشته باشند.

با توجه به قرارگیری در آستانه برگزاری انتخابات شورایاری های شهر تهران و شائبه های بوجود آمده از سوی نهادهای مرتبط از جمله وزارت کشور و فرمانداری تهران در بحث نظارت و نحوه برگزاری انتخابات شورایاری ها و با توجه به اینکه اعضای شورای اسلامی شهر تهران معتقدند وظیفه نظارت بر انتخابات انجمن شورایاری ها جزء وظایف ذاتی پارلمان های محلی (شورای شهر) است، لذا در جلسه امروز شورای شهر تهران، اعضا با تاکید بر اینکه به موجب بند ۷ و ۸ ماده ۷۱ قانون شوراها ،ایجاد انجمن های محلی از وظایف شورای اسلامی شهر است و هیچ نهاد دیگری جز شورا حق نظارت بر انتخابات شورایاری ها را ندارد ، نسبت به انتخاب اعضای هیات نظارت بر انتخابات شورایاری ها اقدام کردند.