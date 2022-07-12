واکنش چمران به بازداشت شهردار منطقه ۱۵

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران، در حاشیه هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این منطقه با چمن پوشیده شده و مشخص نیست که محل قنات بوده است. عمق این چاه بر اساس بررسی سازمان آتش‌نشانی ۳۰ متر بوده و این محل در دهه ۷۰ ساخته شده و متعلق به امروز نیست.

وی ادامه داد: ریزش قنات باعث شده این کودک چهار ساله به درون چاه سقوط کند و جان خود را از دست بدهد. در مورد این رمپ که قابل مشاهده نبوده نمی‌دانیم مسئولیت بر عهده کیست.

چمران با اشاره به بازداشت شهردار منطقه ۱۵ تهران، تصریح کرد: به دلیل فضاسازی عجیب و غریب، این اتفاق افتاده و نمی‌دانیم چرا شهردار منطقه ۱۵ بازداشت شده است، اما در نهایت قوه قضائیه باید تصمیم بگیرد.

وی افزود: این حادثه پیش‌بینی نشده و غیرقابل منتظره بوده است. چون این رمپ حتی جایی برای راه رفتن نبوده، انتظار این حادثه نمی‌رفت.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موضوع شورایاری‌ها اشاره کرد و افزود: شورایاری‌ها به اعتقاد من قانونی هستند اما با مدیریت محله متفاوت است. انتخابات شورایاری‌ها محلی بوده و بر اساس قانون اساسی، شورا محل قانونی به شمار می‌رود. ما می‌توانیم انتخابات محلی و قانونی برگزار کنیم که در این رابطه نامه‌ای به قوه قضائیه ارسال و درخواست کردیم که در خصوص این مساله تدبیری اندیشیده شود.

چمران گفت: مردم همان محل نه به عنوان انتخابات سراسری بلکه در انتخابات محلی می‌توانند معتمد محله خود را انتخاب کنند.