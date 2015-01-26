ایران دخالت آمریکا در کشورهای مختلف را محکوم می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسن روحانی روز دوشنبه در هنگام دریافت استوارنامه سفیر جدید کره شمالی با اشاره به اینکه تحریمها علیه کره شمالی تنها موجب صدمه دیدن مردم این کشور شده است، اظهار داشت: ما تحریم و فشارهای غیرقانونی را همواره محکوم میکنیم و باید با همکاری علیه قدرتطلبیهای نابجا ایستادگی کنیم.
رییس جمهوری با اعلام حمایت ایران از سیاست صلح و امنیت در شبه جزیره کره، گفت: اراده دو کره باید در مسیری باشد که به وحدت منجر شود. زیرا با جنگ، تشدید اختلافات و تنش مشکلات کشورها حل نمیشود بلکه باید از طریق گفتوگو و مفاهمه به نتیجه رسید.
روحانی با بیان اینکه ایران و کره شمالی پس از پیروزی انقلاب اسلامی روابط خوبی داشتهاند، گفت: دولت و ملت ایران هیچگاه همکاریهای فیمابین در زمان جنگ تحمیلی را فراموش نخواهند کرد.
رییس جمهوری گفت: اراده تهران ادامه و گسترش روابط خوب فیمابین در زمینههای سیاسی و بینالمللی، اقتصادی و فناوری است و حضور سفیر جدید میتواند موجب تسریع در همکاریها شود.
سفیر جدید کره شمالی با ابلاغ سلام رهبر کره شمالی به رییس جمهوری کشورمان، گفت: دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران در خنثیسازی توطئههای آمریکا و دفاع از حق استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای موفقیتهای بسیاری به دست آوردهاندکه مورد تجلیل دولت و ملت کره شمالی است.
«کانگ سام هیون» با بیان دیدگاههای «پیونگ یانگ» برای استقرار صلح در شبه جزیره کره، نکاتی را درباره تحریمهای اعمال شده توسط قدرتهای غربی علیه کشورش عنوان کرد.
سفیر جدید کره شمالی با اشاره به دعوت رهبر کشورش از رییس جمهوری ایران برای سفر به پیونگ یانگ، گفت: تهران و پیونگ یانگ از روابط خوبی برخوردار بودهاند و به عنوان سفیر جدید تلاش خواهم کرد تا همکاری فیمابین بیش از پیش گسترش پیدا کند.
نظر شما