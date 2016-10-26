  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۳۱

مدیر نهاد اطلاعات ملی آمریکا:

سیاست آمریکا در خلع سلاح هسته ای کره شمالی شکست خورده است

سیاست آمریکا در خلع سلاح هسته ای کره شمالی شکست خورده است

مدیر نهاد اطلاعات ملی آمریکا در سخنانی گفت: آمریکا تنها می تواند برای توقف برنامه هسته ای این کشور در سطح کنونی از کره شمالی انتظار داشته باشد.

به گزار ش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، مدیر نهاد اطلاعات ملی آمریکا در سخنانی نسبت به برنامه کشورش در خلع سلاح هسته ای کره شمالی ابراز تردید کرد.

«جیمز کپلر» (James Kepler) مدیر نهاد اطلاعات ملی آمریکا در سخنرانی خود در شورای روابط خارجی آمریکا در نیویورک گفت: آمریکا تنها می تواند از کره شمالی برای توقف برنامه هسته ای این کشور در سطح کنونی انتظار داشته باشد.

مدیر نهاد اطلاعات ملی آمریکا ادامه داد: سیاست آمریکا در خلع سلاح هسته ای کره شمالی یک تلاش شکست خورده است. لذا تغییری در سیاست این کشور درخصوص برنامه هسته ایش را شاهد نخواهیم بود.

«جیمز کپلر» تأکید کرد که آمریکا می‌تواند از مشوق‌ های اقتصادی برای مذاکره با این کشور به عنوان عاملی مؤثر استفاده کند.

لازم به ذکر است، «کپلر» در سال ۲۰۱۴ به عنوان مشاور «باراک اوباما» رئیس‌جمهوری آمریکا در زمینه مسایل امنیتی از کره شمالی دیدار کرده بود.

گفتنی است، خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) نهم سپتامبر سال جاری اعلام کرده بود: آزمایش کره شمالی اجازه دستیابی به پتانسیل توان هسته ای و ویژگی های یک کلاهک هسته ای استاندارد که از توان نصب بر موشک های راهبردی بالستیک برخوردار باشد را به این کشور داده است.

این در حالی است که مذاکرات شش جانبه درباره برنامه هسته ای کره شمالی در سال ۲۰۰۹ با کارشکنی های متعدد آمریکا به شکست انجامید.

کد مطلب 3807184

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها