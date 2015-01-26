به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی درج یک خبر در خبرگزاری مهر مبنی بر اینکه در این دوره از جشنواره تئاتر فجر تخفیف دانشجویی برای دانشجویان لحاظ نشده است توضیحاتی را ارائه داد.

«با سلام و احترام

در پی درج خبری با عنوان «تخفیف دانشجویی هنوز در جشنواره تئاتر فجر لحاظ نشده است» با کد خبری 2467419 و در تاریخ 93/10/28 بر روی خروجی آن خبرگزاری، به آگاهی می رساند، به دلیل کمبود صندلی های سالن، حدود 2 سال است تخفیف دانشجویی در جشنواره تئاتر فجر لحاظ نمی شود چرا که ظرفیت سالن های نمایشی بین 90 تا 200 نفر است که باید بین هنرمندان، گروه های شرکت کننده، خبرنگاران و اهالی رسانه و هنرمندان شهرستانی تقسیم شود.

از سوی دیگر بخشی از هزینه های جشنواره باید از راه فروش بلیت تامین شود. با این حال در چند سال اخیر تنها 40 درصد بلیت ها فروخته و 60 درصد اهدا می شود و به همین دلیل جایی برای بلیت رایگان دانشجویی باقی نمی ماند؛ اما با توجه به اهمیتی که ستاد جشنواره تئاتر فجر برای دانشجویان این رشته هنری قائل است، بسته های بلیت رایگان برای 4 دانشگاه اصلی تئاتر (دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه سوره، دانشگاه آزاد و دانشگاه هنر) تهیه شده است تا مدیران گروه تئاتر این دانشگاه ها بین دانشجویان تقسیم کنند.»

توضیح مهر:

در تاریخ 27 دی 1392 روابط عمومی رسمی جشنواره سی و دوم تئاتر فجر در خبری اعلام کرد:

تخفیف 50 درصدی بلیت های جشنواره تئاتر فجر برای دانشجویان

دانشجویان می‌توانند با ارائه کار دانشجویی معتبر از 50 درصد تخفیف بهای بلیت اجراهای جشنواره تئاتر فجر استفاده کنند.

حسن جودکی مدیر کمیته بلیت جشنواره سی و دوم تئاتر فجر با بیان این خبر گفت: گیشه مجموعه تئاتر شهر از ساعت 14 تا 16 روز شنبه 28 دی ماه آماده ارائه بلیت نمایش های سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر است.

وی در خصوص تخفیف بلیت به دانشجویان گفت: هر دانشجو می تواند با ارائه کارت معتبر دانشجویی خود نسبت به خرید با 50 درصد تخفیف اقدام کند. برای حفظ حق دانشجویان به هر کارت یک بلیت از هر نمایش فروخته می شود.

وی درباره فروش روزانه بلیت های جشنواره نیز گفت: علاوه بر سیستم خرید اینترنتی بلیت نمایش ها از ساعت 14 روز شنبه فروش روزانه بلیت در گیشه تئاتر شهر آغاز می شود و عموم مردم می توانند با مراجعه حضوری نسبت به خرید بلیت اقدام کنند.

سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با دبیری قادر آشنا از 24 دی تا 12 بهمن در تهران و دیگر استان های کشور برگزار شد.

این خبر در همان روز در رسانه‌های مختلف انعکاس پیدا کرد.