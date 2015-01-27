به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم، سردار سید جواد هاشمی گفت: همایش تجلیل از طلاب ممتاز شاهد و ایثارگر با هدف ایجاد انگیزه و تقویت بنیه علمی طلاب شاهد و ایثارگر با حضور ۲۰۰ نفر از طلاب شاهد و ایثارگر سراسر کشور در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در این همایش حجت الاسلام شهیدی نماینده ولی فقیه و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاون فرهنگی بنیاد کل کشور، مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور و... حضور دارند.

هاشمی با اشاره به اینکه هم اکنون ۱۵۵۰ طلبه شاهد و ایثارگر در قم مشغول تحصیل هستند، اضافه کرد: در این مراسم از ۱۶نفر از طلاب شاهد و ایثارگر که حایز رتبه‌های بر‌تر و ممتاز شناخته شده‌اند تجلیل خواهد شد.

وی افزود: دومین همایش تجلیل از طلاب ممتاز شاهد و ایثارگر روز پنج شنبه نهم بهمن‌ماه ساعت ۹ صبح در قم برگزار می‌شود.

خدمت به خانواده شهدا را با مدیریت جهادی دنبال می‌کنیم

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران قم در همایش یکروزه با معاونان و مدیران بنیاد استان گفت: خدمت به خانواده های معظم شهدا و ایثارگران را با مدیریت جهادی در بنیاد شهید و امور ایثارگران دنبال می‌کنیم.

سید جواد هاشمی افزود: حرکتی که امروز با مدیریت جهادی در خدمت به جامعه هدف شکل گرفته باید حفظ و تقویت شود ما امروز میراث دار خون پاک ۶ هزار شهید در استان قم هستیم و باید رسالت خویش را در ادامه راه شهدا در زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت به انجام رسانیم.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران قم ادامه داد: خانواده های معظم شهدا وایثارگران با ایثار و صبرشان الگوی جهادی هستند ما زیر خیمه‌ای خدمت می‌کنیم که صاحب ارزشمندی چون شهدا با آن مقام والا بر ما حاکم هستند.

وی اضافه کرد: امروز شاهد تلاش‌های خوب و تحول مناسبی در راستای خدمت رسانی به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران هستیم و سعی داشتیم در همه جا از این جایگاه دفاع کنیم و با تعامل با دستگاه‌ها مسئله تکریم و تجلیل از ایثارگران را تقویت کنیم.

هاشمی با بیان اینکه خون شهدا والاترین خونی است که تقدیم اسلام شده، گفت: شهدا با خدا معامله کردند و خداوند جایگاه شهدا را بلند مرتبه دانسته است، خانواده معظم شهدا به واسطه انتصاب به شهدا از جایگاه ارزنده‌ای برخوردارند و باید با خلوص نیت به این الگوهای گذشت و ایثار خدمت رسانی و بالاتر از آن از ایشان سپاسگزاری کرد.

وی تصریح کرد: خدمت به شهدا و خانواده شهدا و ایثارگران امروز افتخار عظیمی است که نصیب خادمان به این عزیزان شده و باید از فرصت پیش آمده استفاده کرد و در راستای منویات مقام معظم رهبری با حرکتی جهادی مسیر خدمت رسانی را طی نماییم.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران قم گفت: خدمت به این عزیزان در هر عرصه‌ای باید با محوریت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تکریم خاندان ایثار و شهادت باشد.

در ادامه این همایش یکروزه اعضای شورای اداری بنیاد، ۶ معاونت بنیاد شهید و امور ایثارگران و مدیران بنیاد استان به ارایه گزارش‌های حوزه تخصصی خود در طول یکسال خدمت رسانی به خاندان شهدا و ایثارگران پرداختند.