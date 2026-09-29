ورزشکاران همدانی با خانواده شهید «امیر امیرگان» تجدید میثاق کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته دفاع مقدس یادواره خانگی شهید «امیر امیرگان» ظهر سه شنبه با حضور جمعی از مدیران ورزشی استان و پیشکسوتان این عرصه با هدف تکریم مقام شامخ شهدا و ترویج فرهنگ ایثار برگزار شد. در این دیدار مدیرکل حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس استان همدان، رئیس هیئت کشتی استان همدان، معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان، مسئول بسیج ورزشکاران و رئیس هیئت وزنه‌برداری استان همدان حضور داشتند.

در این محفل صمیمی از «احمد امیرگان» پدر شهید «امیر امیرگان» و از پیشکسوتان اثرگذار ورزش استان همدان تجلیل شد. وی که از داوران بین‌المللی رشته وزنه‌برداری است سال‌ها عمر خود را صرف اعتلای ورزش این خطه کرده و حضور او در جامعه ورزشی همدان الگویی از استقامت، اخلاق‌مداری و پشتکار برای نسل جوان به شمار می‌رود.

شهید «امیر امیرگان» فرزند این پیشکسوت ورزش و از جوانان فعال در رشته ورزشی جودو بود و این شهید والامقام در تاریخ هشتم اسفندماه سال ۱۳۶۶ در حین بمباران هوایی شهرستان سقز بر اثر اصابت ترکش به فیض عظیم شهادت نائل آمد و نام خود را در زمره «عند ربهم یرزقون» ثبت کرد.

شرکت‌کنندگان در این دیدار ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهید امیرگان تصریح کردند که دیدار با خانواده‌های معظم شهدا نه تنها ادای دین به ایثارگری‌های آنها است بلکه فرصتی برای بازخوانی فرهنگ شهادت و درس گرفتن از صبر و استقامت والدینی است که فرزندان برومند خود را در راه اعتلای اسلام و میهن تقدیم کردند.

این یادواره بر ضرورت انتقال تجربیات و روحیه ایستادگی نسل دفاع مقدس به ورزشکاران امروز تاکید کرد و یادآور شد که پیوند میان ورزش و جهاد ریشه‌ای عمیق در تاریخ انقلاب اسلامی دارد.