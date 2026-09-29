  1. استانها
  2. همدان
۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۰

مرکز نوآوری همدان نقطه عطفی در مسیر هوشمند سازی صنایع معدنی

مرکز نوآوری همدان نقطه عطفی در مسیر هوشمند سازی صنایع معدنی

همدان-رئیس مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران گفت: راه‌اندازی مرکز نوآوری نقطه عطفی در مسیر هوشمندسازی صنایع معدنی استان و بستری برای حمایت از نخبگان و کارآفرینان این حوزه محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید وفایی فرد ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح مرکز نوآوری همدان با تاکید بر جایگاه راهبردی استان همدان در زنجیره تامین مواد معدنی کشور، اظهار کرد:همدان از ظرفیت‌های بی‌نظیری در حوزه معدن برخوردار است و پتانسیل بالایی برای توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان دارد که باید با گذار از روش‌های سنتی به سمت فناوری‌های نوین به فعلیت برسد.

وی با اشاره به اینکه همدان در مسیر تبدیل شدن به پیشتاز عرصه‌های نوآوری معدنی در کشور قرار دارد، افزود: راه‌اندازی این مرکز نقطه عطفی در مسیر هوشمندسازی صنایع معدنی استان و بستری برای حمایت از نخبگان و کارآفرینان این حوزه محسوب می‌شود.

رئیس مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران استراتژی اصلی این مرکز را حمایت از زیست‌بوم شرکت‌های استارتاپی و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان دانست و تصریح کرد: تمرکز و اولویت ما بر حمایت از ایده‌های نوآورانه استوار است تا از این طریق ضمن ایجاد هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف توسعه فناوری در این منطقه شتاب گیرد.

وی با تاکید بر لزوم هم‌افزایی میان ارکان دولتی و خصوصی برای تحقق اهداف کلان معدنی، خاطرنشان کرد: دستیابی به توسعه پایدار نیازمند رویکردی جامع و دانش‌بنیان است تا بتوان از ظرفیت‌های معدنی استان همدان در بالاترین سطح کیفی و تکنولوژیک بهره‌برداری کرد.

وفایی فرد ادامه داد: امیدواریم با استقرار این مرکز نوآوری در همدان شاهد خلق ارزش افزوده در زنجیره تولید معادن و کاهش خام‌فروشی از طریق ورود تکنولوژی‌های پیشرفته به این عرصه باشیم.

کد مطلب 6962492

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها