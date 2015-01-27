برگزاری سرود ۱۳۵۷ نفره دانش آموزان در اراک

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار فولادوند، ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه سه هزار و ۵۰۰ برنامه در ایام الله دهه مبارک فجر توسط آموزش و پرورش این استان اجرا می شود، گفت: اجرای سرود ۱۳۵۷ نفره دانش آموزان در روز ۲۲ بهمن همزمان با راهپیمایی با حضور در مصلای اراک و در شهرستان ها با حضور ۵۷ دانش آموزان از جمله ویژه برنامه های این کمیته است.

وی با اشاره به اینکه دهه فجر اوج عزت و پیروزی ملتی آگاه و با ایمان است، افزود: آشنایی اقشار جامعه به ویه نوجوانان و جوانان با دلاور مردی شهدا، جانبازان و ایثارگران دوران انقلاب ضروری است و باید برنامه های در خور ایشان تدوین شود.

مدیر کل آموش و پرورش استان مرکزی با تاکید بر حضور گسترده دانش آموزان و فرهنگیان در راهپیمایی دشمن شکن ۲۲ بهمن مانند سال های گذشته، گفت: امسال نیز دانش آموزان و فرهنگیان با حضور آگاهانه و گسترده خود در این مراسم مشت محکمی بر دهان یاوگویان می زنند.

فولادوند با بیان اینکه آموزش و پرورش استان مرکزی بزرگترین نهاد اجتماعی و آموزشی بوده و مسئولیت دو کمیته فرهنگیان و دانش آموزان را بر عهده دارد، اضافه کرد: برپایی نمایشگاه انقلاب اسلامی از جمله برنامه های این کمیته در ایام الله دهه فجر است که از ۱۲ بهمن تا ۲۲ بهمن ماه در نقاط مختلف استان دایر می شود.

نواختن زنگ انقلاب در مدارس سراسر استان ۱۲ بهمن

وی از نواختن گلبانگ انقلاب در مدارس سراسر استان همزمان با ورود تاریخی امام خمینی (ره) در روز ۱۲ بهمن خبر داد و افزود: نواخته شدن گلبانگ انقلاب در مدارس استان در ساعت ۹:۳۳ دقیقه همزمان با ورود تاریخی امام خمینی (ره) با حضور دانش آموزان و مربیان و مسئولان استانی و شهرستانی برگزار می شود.

رییس کمیته دانش آموزی و فرهنگیان دهه فجر استان مرکزی با بیان اینکه انتشار نشریه صحیفه پاکدلان از دیگر فعالیت های این کمیته است، اظهار کرد: این نشریه داخلی با رویکرد انقلاب و اولویت امام حسن عسکری (ع) منتشر می شود.

فولادوند برپایی نمایشگاه عکس و کتاب در ۵۰۰ آموزشگاه استان را از دیگر برنامه های این دهه دانست و تصریح کرد: برگزاری جشن های انقلاب ویژه دانش آموزان و پرسنل در مدارس، برپایی جشن با عنوان «امیدان انقلاب» با حضور دانش آموزان، همایش با عنوان «ایست، آب نیست» که برنامه ای نمادین برای ایجاد حساسیت در صرفه جویی مصرف آب، اجرای مسابقه ساخت آدمک با هدف استکبارستیزی از دیگر برنامه های این کمیته در ایام الله دهه فجر است.

وی برگزاری جشنواره های مختلف فرهنگی و ورزشی، مراسم عطر افشانی و گلباران گلزار شهدای استان و حضور گسترده دانش آموزان و فرهنگیان در گلزار شهدا و تجدید میثاق با شهدای انقلاب و امام شهدا را از دیگر برنامه های این کمیته در دهه فجر سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی از برپایی نمایشگاه عفاف و حجاب خبر داد و افزود: این نمایشگاه به منظور تبیین هر چه بیشتر فرهنگ عفاف و حجاب در بین دانش آموزان برگزار می شود.

تخصیص ۷۵ میلیارد ریال اعتبار برای طرح شیر مدارس

فولادوند با بیان اینکه در سال تحصیلی ۹۳-۹۴ حدود ۷۵ میلیارد ریال اعتبار برای طرح شیر مدارس این استان تخصیص یافته است، گفت: در این طرح طی ۷۰ نوبت شیر ۲۰۰ میلی لیتری بین دانش آموزان به صورت رایگان توزیع می شود.

وی با اشاره به اینکه شیر توزیعی امسال در مدارس اراک به صورت پاستوریزه و در سایر شهرستان های استان به دلیل جلوگیری از فاسد شدن به صورت استریلیزه توزیع می شود، افزود: سهم هر دانش آموز در این طرح تا پایان سال تحصیلی جاری ۱۴ کیلوگرم شیر است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی تصریح کرد: جامعه هدف این طرح ۱۸۰ هزار دانش آموز مدارس دولتی و غیر دولتی در مقاطع تحصیلی ابتدایی پیش دبستانی های دولتی، راهنمایی، خوابگاه های شبانه روزی مراکز استثنایی، کودکان مستقر در مراکز تحت پوشش بهزیستی و عوامل آموزشی این مدارس است.

سهم امسال آموزش و پرورش استان مرکزی در استعدادهای درخشان ۳۱۵ نفر در شش مرکز اراک، شازند و ساوه است

فولادوند با بیان اینکه سهم امسال آموزش و پرورش این استان در استعدادهای درخشان ۳۱۵ نفر در شش مرکز اراک، شازند و ساوه است، گفت: آزمون استعدادهای درخشان استان مرکزی همزمان با سراسر کشور ۲۵ اردیبهشت ماه سال ۹۴ برگزار می شود.

وی ادامه داد: به دلیل استقرار نظام ۶-۳-۳ سال آینده مقطع اول متوسطه دوم نخواهیم داشت و این آزمون تنها برای پایه اول مقطع متوسطه اول (اول راهنمایی) برگزار می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی با اشاره به اینکه در سال تحصیلی ۹۴-۹۳، ۲۴۰ هزار دانش آموز استان مرکزی تحصیل می کنند، گفت: این تعداد دانش آموز در هزار و ۹۲۰ مدرسه با ۹ هزار و ۵۰۰ کلاس درس مشغول به تحصیل هستند.

فولادوند المپیادهای درون مدرسه ای را گامی اساسی در توسعه ورزش دانست و افزود: باید از این پتانسیل به نحو مطلوب بهره برد.

وی تصریح کرد: این طرح برای نخستین بار به مرحله اجرا درآمده است و در راستای آن ۲۵۰ مدرسه با ۶۰ هزار دانش آموز زیر پوشش قرار دارند.

برای جبران کمبود نیروهای لازم در سال تحصیلی جاری با تدبیر وزارت آموزش و پرورش، طرح مشارکت با موسسین غیرانتفاعی اجرا شده است.

وی با بیان اینکه پوشش تحصیلی یکی از ابزارهای عدالت آموزشی است، اضافه کرد: برای جبران کمبود نیروهای لازم در سال تحصیلی جاری با تدبیر وزارت آموزش و پرورش، طرح مشارکت با موسسین غیرانتفاعی (طرح بسته حمایتی) اجرا شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی ادامه داد: در این مدارس غیر انتفاعی، هیچ وجهی از دانش آموزان اخذ نمی شود و نظارت جدی از سوی آموزش و پرورش بر این مدارس وجود دارد.

فولادوند با اشاره به اینکه بیشترین نیروی فرهنگی مورد نیاز در حوزه آموزش ابتدایی است، افزود: با تدابیر اندیشیده شده کلاسی بدون معلم نمانده است.

وی اظهار کرد: سال تحصیلی جاری ۶۲ هزار ساعت در هفته نیروی حق التدریس در این استان فعالیت دارند که بیشتر آنها در دوره ابتدایی به کار گرفته شدند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی تصریح کرد: در رابطه با این طرح ۱۰ مدرسه در قالب ۹۷ کلاس درس دو هزار و ۶۰۰ دانش آموز دوره ابتدایی در حاشیه شهرهای اراک و ساوه را زیر پوشش قرار دادند.