به گزارش خبرگزاری مهر، نظام رتبهبندی بینالمللی کالجها و دانشگاهها ((4ICU نتایج رتبهبندی سال 2015 میلادی خود را منتشر کرده که بر اساس آن دانشگاه تهران در جایگاه اول ملی قرار گرفته است.
پس از دانشگاه تهران، دانشگاه های علم و صنعت، تربیت مدرس و فردوسی مشهد در جایگاههای دوم تا چهارم ملی ایستادهاند. همچنین، دانشگاه تهران توانسته در این رتبهبندی در پله 43 آسیا و 267 دنیا ایستاده و بدین ترتیب در میان 50 دانشگاه برتر آسیا و 300 دانشگاه برتر جهان قرار گرفته است.
نظام رتبهبندی بینالمللی کالجها و دانشگاهها (4ICU) وبگاه بیش از 11 هزار دانشگاه، کالج و موسسه آموزش عالی را در نزدیک به 200 کشور دنیا پایش میکند و آنها را بر اساس محبوبیت وبگاه رتبهبندی میکند.
این نظام رتبهبندی از ماه می 2005 شروع به کار کرده و در طول این سالها روششناسی خود را بر اساس شاخصهای بهتر و نیاز روز اصلاح کرده است.در حال حاضر، رتبه هر دانشگاه در این نظام بر اساس الگوریتمی شامل پنج سنجه وبِ مستقل و بدون سوءگیری استخراج شده از سه موتور جستجوی مختلف زیر مشخص میشود.
این رتبه بندی رتبه که مرکز آن در سیدنی استرالیا قرار دارد، وب سایت دانشگاه های جهان بر اساس شاخص های Google Page Rank یا رتبه سايت در گوگل، Alexa Traffic Rank یا رتبه ترافيك سايت در الكسا، Referring Domains یا تعداد سايت هايي كه سايت دانشگاه را به بازديدكنندگان معرفي كرده اند، Citation Flow یا ميزان لينك دهي به سايت دانشگاه و Trust Flow یا ارزشمند بودن و كيفيت لينك هاي داده شده به سايت دانشگاه رتبه بندی می کند.
با وجود آنکه 4ICUیک رتبهبندی غیرآکادمیک است، اما از آنجایی که نتایج آن بر اساس محبوبیت وبگاههای مؤسسههای آموزش عالی منتشر میشود، میتواند راهنمای خوبی برای دانشجویان کشورهای خارجی برای آگاهی از میزان نسبی محبوبیت یک دانشگاه در کشور خود و در سطح بینالمللی باشد.
در حال حاضر 4ICU و Webometricsتنها نظامهای رتبهبندی هستند که وبگاههای دانشگاههای جهان را بر اساس شاخصهای گوناگون رتبهبندی میکنند. اگرچه 4ICU ادعای آکادمیک بودن رتبهبندی ندارد، اما شاخصهای Webometrics به جوانب آکادمیک وبگاهها بیشتر گرایش دارند. سالانه4ICU و Webometrics به ترتیب یک و دو گزارش از نتایج خود به صورت عمومی منتشر کرده، که میلیونها نفر در سراسر جهان آنها را رصد میکنند.
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