سرمایه گذاری در مسائل اجتماعی و فرهنگی در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سایت میراث فرهنگی آذربایجان غربی علیرضا رادفر صبح چهارشنبه در جریان دیدار با مشاورین امور اجرائی و حقوقی معاونت امور مجلس، حقوقی و استانهای سازمان میراث فرهنگی، با اشاره به كاهش قيمت نفت در بازارهای جهانی گفت: بايد در برنامه ششم توسعه به سمت سرمايه گذاري بر روي مسائل اجتماعي و فرهنگي برويم.

وی اظهار داشت: كسب در آمد از گردشگري شدني است و خوشبختانه با سياست هاي دولت تدبير اميد اقبال عمومی جهان براي ديدن ايران آماده و اگر بتوانیم تنها نیم درصد از درآمد گردشگری جهان را تصاحب کنیم نیازی به نفت نخواهیم داشت.

رادفر با اشاره به کمبود اعتبارات حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در آذربایجان غربی، اظهار داشت: بايد نگاه به این حوزه عوض شده و با پيگيريهاي لازم در مجلس شوراي اسلامي بدنبال افزايش اعتبارات حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بود .

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: اهمیت و حساسیت به مباحث فرهنگی، حفظ آثار تاریخی و توسعه گردشگری به عنوان محور توسعه در آذربایجان غربی، در كارگروه اجتماعي فرهنگي استان مورد تاکید بوده که با توجه به کمبود اعتبارات استانی باید بسياري از مشكلات در سطوح بالا حل شود.

وی خواستار توجه بیشتر به اعتبارات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی در حوزه اعتبارات ملی شده و اظهار داشت: استان با وجود دو اثر ثبت جهانی تخت سلیمان تکاب و قره کلیسای چالدران، دارای ظرفیت های فراوانی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری بوده و باید اعتبارات ملی نیز در شان ظرفیتهای استان باشد.

رادفر در خصوص ضرورت گرفتن استعلام از میراث فرهنگی قبل از هر گونه بهره برداری پروژه های عمرانی در حریم آثار تاریخی گفت: اهمیت گرفتن استعلامات از میراث فرهنگی در این خصوص به فرمانداري شهرستان ها اعلام شده است.

وی اضافه کرد: لازم است تا با نصب تابلوهای راهنما در حریم آثار و محوطه های تاریخی و با کمک NGO های میراث فرهنگی هشدارهای لازم در این خصوص داده شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان غربی در پایان خواستار حل مشکل ارائه کارت ضابطین قضایی نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی شد و گفت: نیروهای آموزش دیده یگان حفاظت می توانند کمک شایانی در حفظ آثار تاریخی استان داشته باشند.

امید غنمی مشاور حقوقی و حسین اله بداشتی مشاور اجرائی معاونت امور مجلس، حقوقی و استانهای سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری نیز در این دیدار با اشاره به اینکه گردشگری مورد توجه رئیس جمهور بوده و از سوی دیگر این موضوع به عنوان محور توسعه استان معرفی شده، خواستار حمایت از بخش فرهنگی در کارگروه اجتماعی فرهنگی استان شده و بر لزوم افزایش اعتبارات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حوزه استانی و ملی تاکید کردند.

جلیل جباری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی نیز در این دیدار با اعلام این مطلب که هویت تاریخی و فرهنگی استان بسته به حفظ و احیای آثار تاریخی است، گفت: بناهای تاریخی استان در وضعیت مناسبی نبوده و بایستی بودجه کافی برای مرمت و حفاظت این آثار در نظر گرفته شود.