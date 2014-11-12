گردشگری اردبیل برای سودآوری نیازمند نگاه فرابخشی است

به گزارش خبرنگار مهر، کریم حاجی زاده ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی برنامه های حضور استان اردبیل در نمایشگاه بین المللی باکو افزود: این استان از قابلیتهای بسیار بالایی در زمینه گردشگری برخوردار است، اما تاکنون نگاه ملی به آن اعمال نشده است.

وی برنامه ریزی برای نگاه فرابخشی و تخصصی به ابن حوزه را ضروری برشمرد و ادامه داد: ، معرفی قابلیتها و تلاش برای زدودن تبلیغات منفی انجام شده علیه کشورمان بسیار حایز اهمیت بوده و البته تحقق آن نیازمند برنامه ریزی منسجم در سطح استان و ملی است.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان معرفی صنایع دستی، طبیعت و آثار تاریخی، تاکید بر امنیت و سایر امکانات ارزان و سالم کشور و استان اردبیل به کشورهای همسایه و سایر کشورهای جهان را قدمی بسیار مفید برای اقتصادی کردن گردشگری برشمرد.

وی همچنین در این راستا از حضور استان اردبیل در نمایشگاه های بین المللی خبر داد و تصریح کرد: براین اساس اردبیل در نمایشگاه بین المللی باکو که از ۲۶ لغایت ۲۹ آبان در محل نمایشگاههای بین المللی باکو برگزار خواهد شد، شرکت می کند.

حاجی زاده مسئولیت برپایی و مدیریت غرفه را به عهده میراث فرهنگی استان اردبیل دانست و تاکید کرد: برای نمایشگاه مذکور بروشوری ویژه طراحی و به چاپ رسیده که تمام قابلیتهای گردشگری در حوزه های مختلف تاریخی، طبیعی، درمانی و قابلیتهای صنایع دستی استان به شکلی قابل قبول معرفی شده است.

وی ادامه داد: در غرفه ویژه و تخصصی اردبیل بواسطه پذیرایی با شیرینی های سنتی و معرفی صنایع دستی فضایی ویژه را برای معرفی گردشگری کشور و اردبیل تدارک دیده ایم.

مدیر کل میراث فرهنگی استان با اشاره به دارا بودن ۳۸۲ کیلومتر مرز مشترک بین استان اردبیل و جهموری آذربایجان و تردد بیش از یک میلیون شهروند آذری از مبادی ورودی این استان عنوان کرد: اعتقاد داریم که باید از هر فرصتی برای معرفی قابلیتهای گردشگری استان به آذری ها استفاده کنیم.

وی بیان داشت: بی شک با توسعه ارتباطات و افزایش میزان حضور گردشگران آذری در اردبیل به اهداف کوتاه و بلند مدت ترسیم شده در توسعه اقتصاد استان مبتنی بر صنعت گردشگری نایل خواهیم آمد.