۴۹ پروژه در شهرستان سمنان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدین پیش از ظهر یکشنبه در آئین افتتاح همزمان ۴۹ پروژِه در تالار زکریای رازی سمنان ضمن بیان اینکه این پروژه ها خدماتی، عمرانی، درمانی، آموزشی و زیرساختی هستند اظهار داشت: سه پروژه صنعتی در شهرستان امروز به بهره برداری رسید که برای ۱۷۳ نفر به طور مستقیم تولید اشتغال کرده است.

وی از افتتاح ۱۸ پروژه شهری با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال از سوی شهرداری سمنان طی دو مرحله در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی سمنان چهار پروژه، بنیاد مسکن سه پروژه، نوسازی مدارس شش پروژه، هواشناسی دو پروژه، شرکت برق منطقه ای سه پروژه، مخابرات دو پروژه و همچنین میراث فرهنگی، شرکت گاز، پست بانک، بانک کشاورزی، دامپزشکی و امور اقتصادی و دارایی هر کدام یک پروژه به بهره برداری رسیدند.

فرماندار شهرستان سمنان تصریح کرد: سه پروژه در بخش زیرساخت و دو پروژه تامین اجتماعی شامل درمانگاه در سه هزار و ۴۰۰ مترمربع و ساختمان اداری در ۱۰ هزار مترمربع افتتاح شد.

سعدالدین با بیان اینکه در حال حاضر ۱۲ پروژه با پیشرفت بیش از ۸۵ درصد در سمنان در حال تکمیل است، عنوان کرد: این پروژه ها در نیمه اول سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی با تاکید بر اینکه تکمیل ۱۲ پروژه در حال اجرا در شهرستان سمنان، به اعتبار ۲۲۰ میلیارد ریال نیاز دارد افزود: ۸۰ میلیارد ریال از آن تامین شده است.

فرماندار شهرستان سمنان اضافه کرد: در ۹ ماه امسال در این شهرستان، دو هزار ۱۳۱ اشتغال توسط واحدهای تولیدی و صنعتی ایجاد شده است.

سعدالدین آغاز ساخت بیمارستان سوانح سوختگی و درمان سرطان در سمنان با کمک یک خیر خبر داد و گفت: ایجاد این بیمارستان ۳۰۰ میلیارد ریال هزینه دارد.

وی در خاتمه با اشاره به اهمیت تامین زمینه درمانی مناسب برای بیمه شدگان تامین اجتماعی در شهرستان سمنان، خاطر نشان کرد: ۱۳۰ هزار نفر از مردم این شهرستان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.

آئین افتتاح متمرکز ۴۹ پروژه شهرستان سمنان به مناسبت ایام الله دهه فجر، در تالار زکریای رازی سمنان و با حضور استاندار و مسئولان این شهرستان برگزار شد.