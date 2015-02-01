  1. استانها
  2. سمنان
۱۲ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۱۰

بصورت همزمان در دهه فجر انجام شد:

افتتاح ۴ پروژه انتقال و فوق توزیع برق سمنان با ۶ میلیارد تومان اعتبار

افتتاح ۴ پروژه انتقال و فوق توزیع برق سمنان با ۶ میلیارد تومان اعتبار

سمنان - مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان گفت: همزمان با اولین روز دهه مبارک فجر چهار پروژه انتقال و فوق توزیع با اعتباری بیش از ۶۰ میلیارد ریال در شهرستان سمنان به صورت همزمان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر صباغ ظهر یکشنبه در حاشیه مراسم افتتاح شرکت برق منطقه ای سمنان همزمان با دیگر پروژه های شهرستان سمنان که باحضور جمعی از مدیران برگزار شد اظهار داشت: امروز سه پروژه توسعه و اصلاح و بهینه سازی تاسیسات شبکه های انتقال و فوق توزیع برق با اعتباری معادل ۱۳۰ میلیون تومان،   به منظور توسعه و بهبود تجهیزات و افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات انتقال و فوق توزیع به صورت رسمی افتتاح شد.

وی همچنین پروژه برق رسانی به کارخانه  کلران در بخش فوق توزیع برق با هزینه ی معادل شش میلیارد تومان در شهرستان سمنان را دیگر پروژه افتتاح شده امروز ذکر کرد و افزود: این پروژه با احداث ۲۱ دستگاه برج در مسیری بطول ۴.۵ کیلومتر و بصورت دومداره و همچنین نصب یک دستگاه ترانس ۳۰مگاولت آمپر و یک دستگاه فیدر ورودی ۶۳ کیلوولت توسط بخش خصوصی و نظارت عالیه شرکت برق  منطقه ای سمنان به منظور تامین انرژی الکتریکی برای طرح و توسعه کارخانه کلران در راستای افزایش ظرفیت خط تولید و تولید محصولات جدید احداث شده است.

کد مطلب 2481812

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه