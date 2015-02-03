کشف ۴۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق در اهواز/ دستگیری شرور سابقه دار

سرهنگ حفیظ اله خواجوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی خوزستان با انجام اقدامات اطلاعاتی از حمل کالای قاچاق، مطلع شدند که موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی پس از شناسایی مسیر تردد حرکت یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ در اهواز در یک اقدام هوشمندانه موفق شدند خودرو را در کلانشهر اهواز متوقف کنند. که در این زمینه یک نفر قاچاقچی به هویت (م.ن) دستگیر شد.

رئیس پلیس آگاهی خوزستان تصریح کرد: ماموران در بازرسی از خودرو تعداد ۱۹ کیسه پوشاک خارجی فاقد هرگونه مدارک گمرکی به ارزش ۴۰۰ میلیون ریال کشف شد.

خواجوی همچنین تصریح کرد: به دنبال وقوع شرارت های متعدد و تماس های مردمی با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ شهرستان حمیدیه، شناسایی و دستگیری شرور در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی عنوان کرد: ماموران پلیس اطلاعات و کلانتری مرکزی شهرستان حمیدیه با انجام اقدامات گسترده پلیسی فرد شرور را شناسایی و در یک اقدام غافلگیرانه موفق شدند متهم را که در امر سرقت و شرارت فعالیت داشته در مخفیگاهش دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی خوزستان در پایان گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهم دو قبضه اسلحه شکاری همراه با مهمات از مخفیگاه وی کشف شد. متهم پس از تشکیل پرونده راهی مراجع قضایی شدند.