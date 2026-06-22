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۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۳۲

سارق خودروی ۱۳۵ میلیارد ریالی در اهواز دستگیر شد

سارق خودروی ۱۳۵ میلیارد ریالی در اهواز دستگیر شد

اهواز - فرمانده انتظامی حمیدیه گفت: یک دستگاه خودروی سرقتی به ارزش ۱۳۵ میلیارد ریال در کمتر از ۲۴ ساعت در یکی از محلات اهواز کشف و سارق آن دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رئیس علی عبدولی عصر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت خودروی اروندی به ارزش ۱۳۵ میلیارد ریال در یکی از مناطق شهرستان حمیدیه، رسیدگی به پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی و پلیس پیشگیری قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات تخصصی، بررسی صحنه جرم و جمع‌آوری ادله، موفق شدند در کمتر از ۲۴ ساعت خودرو را در یکی از محلات شهرستان اهواز شناسایی و کشف کنند.

فرمانده انتظامی حمیدیه با اشاره به اینکه در این عملیات، سارق خودرو نیز دستگیر و به مقر پلیس منتقل شد، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

سرهنگ عبدولی در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با سارقان حرفه‌ای گفت: از شهروندان انتظار داریم با تجهیز خودروهای خود به سامانه‌های هشداردهنده و پارک در مکان‌های امن از سرقت پیشگیری کنند و هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.

کد مطلب 6868202

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