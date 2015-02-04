چرا «مزار شریف» ناقص اکران شد/ حق مردم محفوظ است

علیرضا سعیدی پور مدیر سینما آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اکران ناقص «مزار شریف» در یکی از سانس های این سینما اظهار کرد: تمامی فیلم‎های شرکت کننده در جشنواره را بخش فنی ستاد جشنواره روی هارد ریخته و تحویل ما می‌دهند بنابراین ما از محتوای فیلم‌ها اطلاعی نداریم و نمی‌دانیم آثار چند دقیقه است یا ابتدا و انتهای آن کامل است یا خیر.

وی افزود: خود من در سالن نمایش فیلم «مزار شریف» حضور داشتم و مشغول تماشای فیلم بودم اما ناگهان پس از پخش 1 ساعت و 15 دقیقه از فیلم، نمایش آن متوقف شد.

مدیر سینما آزادی تصریح کرد: پس از این اتفاق من به همراه نماینده جشنواره برای پیگیری موضوع رفتیم و ناظر فنی جشنواره نیز حضور داشت اما متوجه شدیم مشکل از لابراتوار بوده که فیلم را اینگونه برای ما فرستاده است.

سعیدی پور ادامه داد: پس از این من به سالن برگشتم و از تعدادی که آنجا آمده بودند، عذرخواهی کردم و موضوع را توضیح دادم. بعد از آنها خواستم در سالن بمانند و فیلم بعدی را به صورت رایگان تماشا کنند. ضمن اینکه به تماشاگران محترم اعلام شد با همین بلیت‌ها می‌توانند ساعت 23 امشب نسخه کامل «مزار شریف» را تماشا کنند.

وی تأکید کرد: کسانی که امشب وقت ندارند هم هر روز دیگری که فیلم در سینما آزادی اکران شود می‌توانند آن را به صورت رایگان تماشا کنند. مردم با ارائه این توضیحات از جانب من هیچگونه مشکلی نداشتند و ماجرا ختم به خیر شد.

مدیر سینما آزادی در پایان درباره اینکه حسن برزیده کارگردان اثر معتقد است نسخه کامل فیلم به جشنواره تحویل داده شده است، توضیح داد: عوامل محترم فیلم نسخه فیلم را به جشنواره تحویل داده‌اند و ما هم از جشنواره آن را گرفتیم اما گویا مشکل از هارد بودده و تنها فقط 1 ساعت و 16 دقیقه از فیلم را ضبط کرده است. ضمن اینکه در سینما فلسطین نیز همین اتفاق رخ داده است و 15 دقیقه نهایی فیلم اکران نشده است.

به گزارش مهر، همزمان با آغاز اکران «مزار شریف» در سینماهای مردمی جشنواره فیلم فجر از امروز چهارشنبه 15 بهمن، دو سینمای آزادی و فلسطین، اثر را به صورت ناقص اکران کرده اند و علاوه بر این موضوع سینما فلسطین این فیلم را به صورت بی کیفیت نمایش داده و عدم کیفیت اثر از نظر رنگ و نور، باعث شده فیلم سیاه و سفید به نظر برسد.

حسن برزیده کارگردان این اثر محصول حوزه هنری تبلیغات اسلامی نیز در واکنش به این موضوع، مشکل را از جشنواره فیلم فجر دانسته و تأکید کرده ضروری است مسئولان به جای توجیه از مردم و عوامل این فیلم برای این اتفاق عذرخواهی کنند.

وی همچنین از چک نکردن نسخه‌ای که توسط جشنواره به سینماها ارسال شده، انتقاد کرده و نسبت به پخش بی کیفیت کار در سینما فلسطین نیز معترض بوده است.