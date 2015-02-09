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۲۰ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۱۱

ارتش نیجر مواضع بوکوحرام را گلوله باران کرد

ارتش نیجر مواضع بوکوحرام را گلوله باران کرد

یک رسانه غربی از حمله ارتش نیجر به مواضع بوکوحرام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدنی مورنینگ هرالد از حمله ارتش نیجر به مواضع بوکوحرام در شهر مرزی دیفا یک روز پیش از تصمیم گیری پارلمان در این باره خبر داد که آیا این کشور به حملات کشورهای منطقه آفریقای مرکزی علیه افراطیون می پیوندد یا خیر.

افزایش حملات ارتش نیجر علیه مواضع بوکوحرام درحالیست که نیجریه و چهار کشور هم مرز با آن موافقت خود را برای اعزام هشت هزار و 750 نیرو به چاد با هدف مبارزه با تهدیدهای بوکوحرام اعلام کرده اند.

خبر دیگر اینکه در جریان بمب گذاری انتحاری بوکوحرام در منطقه تجاری در شهر دیفا در نیجر پنج نفر کشته و 18 فرد دیگر زخمی شدند که حال چندین نفر وخیم گزارش شده است.

کد مطلب 2491874

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