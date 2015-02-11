به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله حاجیانی بعد از ظهر چهارشنبه در افتتاح پروژه های عمرانی شهر کاکی با تقدیر از حمایت‌های فرماندار شهرستان دشتی اظهار داشت: در سال جاری اعتبارات عمرانی بخش کاکی نسبت به سال گذشته رشد چشمگری داشته است.

وی افزود: با تخصیص به موقع این اعتبارات رشد خوبی در سطح بخش شاهد خواهیم بود وقطعا رضایتمندی مردم نیز به دنبال خواهد داشت.

حاجیانی به برنامه های دهه مبارک فجر اشاره و بیان کرد: در دهه مبارک فجر برنامه های متنوع و باشکوهی برگزار شد و تلاش شد این برنامه ها با محوریت مردم در روستاها و شهر برگزار شود.

وی اضافه کرد: در بخش کاکی علاوه بر برنامه های فرهنگی امسال ۳۱ پروژه عمرانی با اعتبار ۵۵ میلیارد ریال افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.

حاجیانی با اشاره به اینکه این پروژه ها در بخشهای عمران شهری، نوسازی مدارس، طرح‌ها هادی و غیره است، خاطر نشان کرد: از این تعداد ۱۳ پروژه با اعتبار ۱۹ میلیارد ریال عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.

وی افتتاح ۹ پروژه عمران شهری، سالن ورزشی گنخک، راه ارتباطی بین روستاهای لاور ساحلی وگلستان، پروژه نهال کاری و آبخیزداری، راه ورودی روستای کبگان را از مهمترین پروژه های قابل افتتاح در دهه مبارک فجردر بخش کاکی عنوان کرد.

بخشدار کاکی به پروژه تعریض محور بادوله کاکی نیز اشاره و یادآور شد: این پروژه با تلاش‌های فرماندار و نماینده مردم دشتی و تنگستان در تخصیص اعتبارات لازم هم اکنون دارای پیشرفت فیزیکی مناسبی برخورداراست.