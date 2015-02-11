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۲۲ بهمن ۱۳۹۳، ۱۶:۰۵

۳۱ پروژه عمرانی در کاکی افتتاح و کلنگ‌زنی شد

۳۱ پروژه عمرانی در کاکی افتتاح و کلنگ‌زنی شد

بوشهر- بخشدار کاکی گفت: ۳۱ پروژه عمرانی با اعتبار ۵۵ میلیارد ریال افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله حاجیانی بعد از ظهر چهارشنبه در افتتاح پروژه های عمرانی شهر کاکی با تقدیر از حمایت‌های فرماندار شهرستان دشتی اظهار داشت: در سال جاری اعتبارات عمرانی بخش کاکی نسبت به سال گذشته رشد چشمگری داشته است.

وی افزود: با تخصیص به موقع این اعتبارات رشد خوبی در سطح بخش شاهد خواهیم بود وقطعا رضایتمندی مردم نیز به دنبال خواهد داشت.

حاجیانی به برنامه های دهه مبارک فجر اشاره و بیان کرد: در دهه مبارک فجر برنامه های متنوع و باشکوهی برگزار شد و تلاش شد این برنامه ها با محوریت مردم در روستاها و شهر برگزار شود.

وی اضافه کرد: در بخش کاکی علاوه بر برنامه های فرهنگی امسال ۳۱ پروژه عمرانی با اعتبار ۵۵ میلیارد ریال افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.

حاجیانی با اشاره به اینکه این پروژه ها در بخشهای عمران شهری، نوسازی مدارس، طرح‌ها هادی و غیره است، خاطر نشان کرد: از این تعداد ۱۳ پروژه با اعتبار ۱۹ میلیارد ریال عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.

وی افتتاح ۹ پروژه عمران شهری، سالن ورزشی گنخک، راه ارتباطی بین روستاهای لاور ساحلی وگلستان، پروژه نهال کاری و آبخیزداری، راه ورودی روستای کبگان را از مهمترین پروژه های قابل افتتاح در دهه مبارک فجردر بخش کاکی عنوان کرد.

بخشدار کاکی به پروژه تعریض محور بادوله کاکی نیز اشاره و یادآور شد: این پروژه با تلاش‌های فرماندار و نماینده مردم دشتی و تنگستان در تخصیص اعتبارات لازم هم اکنون دارای پیشرفت فیزیکی مناسبی برخورداراست.

کد مطلب 2493919

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