مسابقات تیراندزای استانهای شمالی در چالوس برگزار شد

رئیس هیئت تیراندازی استان مازندران پیش از ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات اهداف پروازی تیر اندارزی به مناسبت دهه فجر در نمک آبرود چالوس با حضور تیم های از مازندران، گیلان و گلستان افزود: در این مسابقه ۷۰ تیرانداز از استانهای مازندران، گیلان و گلستان به رقابت پرداختند.

حسن سلیمانپور گفت: سیدجواد میرامینی از مازندران نفر اول، قاسم عبدالهی و خلیل مسعودی از گیلان به ترتیب دوم و سوم شدند وهمچنین مجتبی میرامینی و امیرحسین آقازاده از مازندران به ترتیب رتبه چهارم و پنجم و محمد تقی قاسمی از گیلان رده ششم را کسب کردند



وی با اشاره به وجود استعدادهای خوب دراین رشته در چالوس خواستار مساعدت و حمایت مسوولان ورزش استان و کشور از این رشته پرهزینه شد و افزود: بیش از ۶۰ نفر به صورت حرفه ای در این شهرستان مشغول فعالیت هستند که به دلیل هزینه بر بودن آن قادر به انجام منظم تمرینات نیستند.



عضو هئیت رئیسه استان خاطر نشان کرد: هم اکنون مازندران با بیش از ۲ هزارنفر ورزشکاراین رشته بیشترین تعداد دارد.