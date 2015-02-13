گزینه های روی میز مذاکرات هسته ای ملت ایران همان شروط رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در خطبه های نماز جمعه این هفته مرکز خراسان شمالی که در محل مصلای امام خمینی(ره) بجنورد برگزار شد، با قدردانی از حضور باشکوه مردم خراسان شمالی و کشور در مراسم گرامیداشت یوم الله ۲۲ بهمن، افزود: ملت ایران با حضور حماسی خود نشان دادند که در عین قدرشناسی، زمان شناس نیز هستند.

وی اضافه کرد: در حالی که همه مستکبران و زورگویان عالم برای جلوگیری از صدور پیام انقلاب اسلامی و رسیدن صدای حق به گوش مظلومان جهان با یکدیگر متحد شده اند و علیه ایران اسلامی تحریم ها و فشارهای اقتصادی متعددی را در نظر گرفته اند ملت قهرمان ایران با حضور خود در مراسم ۲۲ بهمن بار دیگر به این دشمنان استقامت خود در طریقت انقلاب را نشان دادند.

حجت الاسلام یعقوبی با بیان این که طریق انقلاب اسلامی ایران همان شعار نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی است، گفت: مردم ایران در یوم الله بیست و دوم بهمن ماه ضمن تجدید پیمان با آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامی، موج عظیمی از غیرت، وحدت و عزت خلق کردند.

وی در ادامه اضافه کرد: دشمنان نظام اسلامی در طول این سال ها نشان داده اند به هیچ قانون و قاعده ای پایبند نبوده و نباید فریب حرف های آنها را خورد.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی تصریح کرد: در مذاکرات هسته ای باید هوشیار بود چرا که دشمنان ما غیر قابل اعتماد هستند اما با این حال بنا به فرموده رهبری ما مذاکرات را انجام می دهیم تا بر سر میز مذاکره ناراستی و نادرستی دشمنان به اثبات برسد.

حجت الاسلام یعقوبی خطاب به دولت مردان و تیم مذاکره کننده هسته ای ایران اظهار داشت: مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر تکلیف دولت و ملت را در جریان مذاکرات هسته ای مشخص کردند و فرمودند که توافق هسته ای می بایست با رعایت دو شرط اصلی صورت گیرد.

وی اضافه کرد: لغو یکباره تمام تحریم ها به جای تعلیق آنها و یک مرحله ای بودن توافق هسته ای و تقسیم نشدن آن به توافق کلی و جزئی دو شرط رهبری انقلاب برای مذاکرات هسته ای است که در واقع گزینه های روی میز ملت ایران در این مذاکرات محسوب می شوند.

رییس شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی گفت: تقسیم توافق هسته ای به کلیات و جزئیات حیله و فریب دشمنان برای توطئه گری است اما همه باید بدانند که فرمایشات مقام معظم رهبری نقشه راه و سند مذاکرات هسته ای است که از سوی ملت ایران بر روی میز گذاشته می شود.

حجت الاسلام یعقوبی خطاب به دیپلمات ها و تیم مذاکره کننده هسته ای ایران، اظهار داشت: اگر توانستید با رعایت این دو شرط از دشمنان امضا گرفته و به توافق هسته ای برسید یقین بدانید با بازگشت شما به کشور مردم جشن گرفته و از شما استقبال می کنند اما اگر دشمن این دو شرط را نپذیرفت و توافق صورت نگرفت باز هم یقین بدانید مردم ایران به اندازه ای فهیم و بالغ هستند که تلاش شما را ارج نهاده و در بازگشت باز هم برای شما جشن بگیرند.

به گفته وی در این صحنه معیار پیروزی ملت ایران عزت مندی و معیار شکست نیز ذلت پذیری است اما همه بدانند که ملت ایران تحت هیچ شرایطی ذلت نمی پذیرد.

امام جمعه بجنورد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ۲۵ بهمن ماه، سالروز صدور حکم تاریخی حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر ارتداد و اعدام سلمان رشدی، نویسنده خائن کتاب آیات شیطانی در سال ۶۷، اظهار کرد: امام(ره) با فتوای تاریخی و تاریخ ساز خود در این زمینه غیرت دینی را در برابر مصیبت دینی به نمایش گذاشت.