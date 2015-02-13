دو جایزه «فیپرشی» برلیناله برای دو کارگردان ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کارتاکاپیتال، فیلم «تاکسی» ساخته جعفر پناهی به عنوان بهترین فیلم از نگاه منتقدان جهانی در بخش مسابقه اصلی جشنواره برلین انتخاب شد. این جایزه از میان 19 فیلم شرکت کننده در بخش رقابتی فیلم «تاکسی» را شایسته تقدیر خواند.

در بخش پانوراما جایزه این بخش به «پریدن از ارتفاع کم» ساخته حامد رجبی به تهیه کنندگی مجید برزگر و سعید آرمند تعلق گرفت. در همین حال جایزه بخش فوروم نیز به فیلم ایتالیایی ساخته فرانچسکو کلاریسی تعلق گرفت.

جایزه فیپرشی جایزه پیش مقدمه جوایز رسمی است که فردا از سوی گره داوران به ریاست دارن آرنوفسکی اهدا خواهد شد.

مانند هر سال، رسانه‌ها امسال هم درباره برنده‌های احتمالی جوایز اصلی برلیناله پیش‌بینی‌هایی را انجام داده‌اند. تا به حال فیلم «45 سال» یکی از نامزدهایی است که احتمال زیادی می‌رود بتواند جایزه خرس طلایی برلین را از آن خود کند. از دیگر شانس‌های اصلی می‌توان به اندرو هی بریتانیایی در زمینه کارگردانی و شارلوت رمپلینگ در زمینه بازیگر نقش اول زن اشاره کرد.

از دیگر فیلم‌های متفاوت این دوره که توانسته‌اند تا به حال نظر منتقدان زیادی را به خود جلب کنند نیز می‌توان به «کلوب» ساخته پابلو لارین کارگردان اهل شیلی، «دکمه مروارید» ساخته هم‌وطن او پاتریسیو گوزمان، فیلم «آتشفشان ایکس‌کانول» ساخته جیرو بوستامانته کارگردان اهل گواتمالا و در نهایت «آیزنشتاین در گوآناحواتو» ساخته پیتر گرین‌وی که در مکزیک فیلمبرداری شده است اشاره کرد.

فیلم «ویکتوریا» ساخته سباستین شیپر آلمانی هم مانند یک سکانس ادامه‌دار فیلمبرداری شده و داستانش درباره دختر جوانی اسپانیایی است که نقش او را لایا کوستا ایفا کرده از امیدداران امسال است.

همچنین کمدی درام «خارج از طبیعت» به عنوان بهترین فیلم اروپایی شصت و پنحمین جشنواره فیلم برلین در بخش پانوراما انتخاب شد.

برلیناله از 5 تا 15 فوریه 2015 (16 تا 26 بهمن‌ماه) برگزار می‌شود.

به گزارش مهر، سعید آرمند یکی از تهیه کنندگان این فیلم که در جشنواره برلین حضور دارد با اعلام خبر بردن جایزه پانوراما را اعلام کرد.

به گفته وی، تاکنون سابقه نداشته که فدراسیون جهانی منتقدان در برلین از سه جایزه اصلی دو جایزه را به یک کشور اختصاص دهند.

هیات داوران تاکید کرده اند این جوایز به دلیل ارزش سینمایی آثار است و مسایل سیاسی در اهدای آنها دخیل نبوده است.