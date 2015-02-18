دیدار و گفتگو با احمد اقتداری فردا در کتابفروشی آینده

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه دیدار و گفتگو با احمد اقتداری نویسنده، مورخ و جغرافیدان خطه جنوب ایران، پنجشنبه این هفته ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ از ساعت ۹ تا ۱۱/۳۰ در محل کتابفروشی آینده برگزار خواهد شد.

احمد اقتدارى در سال ۱۳۰۴ در شهر لار در فارس به دنیا آمد. در پنج، شش سالگى به مکتب‎خانه‎اى در شهر لار رفت. اندکی بعد از تأسیس مدرسه دولتى در لار او را از مکتب‎خانه بازگرفتند و به مدرسه دولتى فرستادند. اقتداری دروس شش ساله ابتدایى را آنجا خواند، جایزه شاگرد اولى در تمام استان فارس را در این شش سال دریافت کرد، دوران سه ساله دبیرستان را در شهر لار گذراند.

پدرش پس از تردید بسیار اقتداری را به شیراز فرستاد تا در دانشسراى مقدماتى شیراز که دارالمعلمین ابتدایى بود، نام‌‏نویسى کند. دو سال در آن دانشسرا درس خواند و با شور و شوق بسیار با سمت آموزگارى به شهر لار برگشت و در سال‎هاى اول تا چهارم ابتدایى به تدریس مشغول شد.

اقتداری در ۱۳۲۸ که نخستین کنکور دانشکده حقوق و علوم سیاسى و اقتصادى تهران برگزار مى‎شد، در این دانشگاه پذیرفته و در۱۳۳۴ موفق به اخذ اجازه وکالت پایه یکم دادگسترى مفتخر شد تا علاوه بر ۳۰ سال معلمى و خدمت به نونهالان این مرز و بوم چهل سال هم در شغل وکالت دادگسترى به جامعه خود خدمت کند.

احمد اقتدارى در طول زندگى سرشار از علم و ادب خود حدود چهل کتاب با ارزش و بیش از صد مقاله علمى به چاپ رسانده است. در میان آثار او از تصحیح و همت گماردن به انتشار دیوان اشعار شاعران، ترجمه آثار تحقیقى نویسندگان و پژوهشگران غیرایرانى تا چاپ قصه‎هاى مثنوى، منطق‎الطیر و هزار و یک شب و همچنین تحقیقات علمى در زمینه لهجه‎شناسى، زبان و فرهنگ مناطق مختلف کشور را مى‎توان یافت.

جلسه دیدار و گفتگو با احمد اقتداری پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ از ساعت ۹ تا ۱۱/۳۰ صبح در محل کتابفروشی آینده واقع در خیابان ولیعصر، سه راه زعفرانیه، خیابان عارف نسب، شماره ۱۲ برگزار می‌شود.