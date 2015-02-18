به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله صمدیان دبیر دوازدهمین «جشن تصویر سال» و «جشنواره فیلم تصویر» صبح امروز 29 بهمن ماه در جمع خبرنگاران در خانه هنرمندان ایران حضور یافت و درباره جزئیات این رویداد سخن گفت.

دورقمی شدن این جشن یعنی ما به دولت دلخوش نبودیم

صمدیان همیشه شوخ طبع در آغاز از این که عدد برگزاری این جشن دو رقمی شده است، ابراز خرسندی کرد و با ذکر خاطره ای از احمد مسجدجامعی از او به عنوان یکی از بازدیدکنندگان همیشگی «جشن تصویر سال» یاد کرد و گفت: عدد 12 پوستر این دوره از «جشن تصویر سال» را که دیدم یاد آقای مسجدجامعی افتادم که همیشه در هر سمتی که بوده است، از بازدیدکنندگان «جشن تصویر سال» بوده و خاطرم است سال گذشته از من پرسید می دانید که رسیدن یک جشنواره از عدد یک به 11 یعنی چه و من پاسخ دادم که این یعنی آن که ما به شما در بخش دولتی دلخوش نبوده ایم و این حسن کار ما در این 12 دوره بوده است.

گلایه از هجوم فرهنگ تصویری مبتذل به خانه های ایرانیان

او در ادامه سخنانش از خبرنگاران خواست تا مسئولان فرهنگی جامعه را در برابر خودشان و آینده ای که از نظر فرهنگی متزلزل است، قرار دهند.

صمدیان از هجوم تصاویر سریال های خارجی مبتذل به خانه های مردم ایران گلایه کرد و از اهالی رسانه خواست تا چشم مسئولان فرهنگی جامعه را نسبت به این موضوع باز کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به این موضوع تأکید کرد که دولت بسیاری از اوقات رفتار غیرقانونی دارد و مجری برنامه هایی است که از نظر قانونی درست نیست به طور مثال دولت نباید مجری برگزاری بی ینال های هنری باشد بلکه نقش دولت تنها باید نظارت و حمایت از آن باشد اما با این حال ما هنوز راه درستی را برای هدایت فرهنگی پیدا نکرده ایم.

پاسخ صمدیان درباره حضور همیشگی اش در مدیریت «جشن تصویر سال»

صمدیان همچنین در پاسخ به سوالی درباره حضور همیشگی اش به عنوان دبیر در «جشن تصویر سال» گفت: من 47 سال است که عکاسی می کنم حتی در مسیر رفت و آمدم در شهر با دوربین کوچکم عکاسی می کنم و علاوه بر آن 35 سال است که در کل دنیا روی سوژه انسان معاصر کار کرده ام و حالا با این تجربه تصویری که دارم دنیا را از دریچه نگاه یک ایرانی با رفتار و سلیقه و جهان بینی خاص آن می نگرم و این برایم باارزش تر از آن است که دبیر «جشن تصویر سال» باشم و ترجیح می دهم که این مهم را به افراد شایسته دیگری بسپارم که بتواند با همه شرکت کنندگان در این رویداد ارتباط خوبی برقرار کند و امکان مشارکت همه افراد شایسته را در سراسر کشور را در این رویداد فراهم کند.

وی تصریح کرد: هیچ رویدادی همچون تصویر سال نه در ایران و نه حتی در کشورهای اطرافمان نداریم که در مدت زمانی 20 روزه از سوی یک نهاد غیر دولتی برگزار شود و حضور همه هنرمندان و انجمن های هنری مختلف را نیز در کنارش داشته باشد با این حال و با وجود همه سختی های برگزاری این جشن، همچنان این رویداد ادامه می یابد و من حتی اگر جسمم در آن حاضر نباشد، روحم خواهد بود.

صمدیان با اشاره به حجم بسیار بالای آثار رسیده در بخش عکس که بالغ بر 40 هزار فریم است، تأکید کرد: من در جشن تصویر سال به جز بخش عکس در هیچ بخش دیگری دخالت ندارم و دیدن این 40 هزار فریم عکس و ارزیابی درست آنها بسیار کار دشوار و طاقت فرسایی است که آن را بر عهده دارم و سایر بخش ها از جمله گرافیک، کاریکاتور و ... نیز به افراد متخصص همان رشته سپرده شده است.

دبیر «جشن تصویر سال» همچنین یادآور شد: در رویدادهای بزرگ دنیا مثل فستیوال کن به طور مثال فردی است که 20 سال مداوم در بخش خبری این فستیوال حضور فعال داشته است و این بخش را مدیریت می کند، بنابراین این موضوع مشکل خاصی محسوب نمی شود.

اتفاقات تازه در دوازدهمین «جشن تصویر سال» و «جشنواره فیلم تصویر»

در ادامه این نشست، سیف الله صمدیان به اتفاقات تازه دوازدهمین «جشن تصویر سال» اشاره کرد و ادامه داد: در این دوره تصمیمی گرفته ایم که عملی شدن آن البته 12 سال به طول انجامیده و حالا پخته تر انجام می شود و آن این که قصد داریم تصویر سال را به معنای واقعی آن نزدیک تر کنیم و در پایان سال تصویری واقعی تر از سال را ارائه کنیم.

وی افزود: ما البته در تمامی این سال ها تلاش کرده ایم که منعکس کننده واقعیت های جامعه در بخش های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ...از طریق آثاری که به دست ما می رسد، باشیم.

نمایش بهترین فیلم های «هنر و تجربه» در دوازدهمین جشنواره «فیلم تصویر»

صمدیان تأکید کرد: امسال در دو بخش هنرهای تجسمی یعنی بخش نمایشگاهی و بخش جشنواره فیلم فجر اتفاقات تازه ای را دنبال می کنیم. قرار است در بخش فیلم امسال با همکاری حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی و دوستانشان که گروه «هنر و تجربه» را راه اندازی کرده اند، برنامه ویژه ای داشته باشیم و تمام فیلم هایی را که امکان نمایش عمومی ندارند و صاحب تفکر خلاقانه ای هستند در زمینه فیلم های کوتاه، داستانی، بلند، فیلم های تجربی، انیمیشن، ویدئوآرت و... به نمایش بگذاریم.

صمدیان عنوان این بخش تازه را «جشنواره جشنواره ها» ذکر کرد و گفت: برگزاری «جشنواره جشنواره ها» از اهداف ما بود که سال ها آن را دنبال می کردیم تا این موقعیت برای دوستداران سینما به وجود آید تا بتوانند در یک موقعیت ویژه بهترین های تصویری سال را در زمان مشخصی ببینند.

وی زمان نمایش این فیلم ها را یکم تا 20 اسفندماه سال جاری در سالن ناصری خانه هنرمندان ذکر کرد و درباره جزییات آن گفت: از ساعت 16 تا 18 هر روز علاقمندان می توانند 11 فیلم را در بخش «هنر و تجربه» سال 93 جشنواره فیلم فجر شاهد باشند. همچنین برنامه ریزی کرده ایم که آثار برنده «سینما حقیقت»، برنده های «فیلم کوتاه تهران»، و برنده های «جشن خانه سینما» را نیز در این فرصت به نمایش بگذاریم.

تقدیر از 6 هنرمند فعال در رویدادهای هنرهای تجسمی سال

صمدیان درباره اتفاقات تازه بخش هنرهای تجسمی و نمایشگاهی «جشن تصویر سال» نیز اظهار کرد: به جز آثاری که روی دیوار خواهد رفت، امسال برجسته ترین اتفاقات هنری را در بخش هنرهای تجسمی جمع بندی کرده و تقدیر ویژه ای از هنرمندان فعال این رویدادها خواهیم داشت.

وی از تقدیر 6 هنرمند در این بخش تازه خبر داد و یادآورشد: در عرصه چاپ و نشر کتاب در شاخه عکاسی مستند اجتماعی یا خبری امسال دو کتاب بسیار مهم در تاریخ عکاسی ایران به چاپ رسید که یکی «انقلاب 57» شامل عکس های مریم زندی است که سرانجام پس از کشمکش های فراوان طی سال های گذشته، به مرحله انتشار رسید و چاپ و نشر «نظر» آن را منتشر کرده است و دومی کتاب «زمان سخت» شامل عکس های جنگ بوسنی و هرزگویین محسن راستانی است که از سوی انجمن عکاسان انقلاب ودفاع مقدس منتشر شده است.

وی افزود: در بخش گرافیک نیز 40 سال پوسترهای سینمایی ابراهیم حقیقی را مرور دوباره خواهیم کرد و همچنین از آیدین آغداشلو که بعد از 40 سال دوباره در عرصه نمایشگاهی حضور فعال یافت، با مروری بر آثارش تقدیر خواهیم کرد.

صمدیان در ادامه با اشاره به تقدیر از محمد فرنود و احمد معینی به عنوان عکاسان جام جهانی فوتبال در برزیل بیان کرد: آثار شاخص محمد فرنود و احمد معینی که از جام جهانی برزیل عکاسی کرده اند، در این بخش به نمایش گذاشته شده و از آنها تقدیر خواهیم کرد.

وی همچنین با اشاره به انتشار کتاب آثار کامبیز درمبخش در بخش کاریکاتور از تقدیر این هنرمند در بخش اتفاقات تازه این دوره خبر داد و اعلام کرد که از اکبر عالمی نیز به دلیل فعالیت های بسیارش در عرصه تصویر و سینما و به بهانه نمایش فیلم «مردی برای تمام فصول» تقدیر خواهد شد.

صمدیان تأکید کرد که برنامه تقدیر از این 6 هنرمند شاخص در روز خاصی انجام خواهد شد که علاوه بر نمایش آثار این هنرمندان به صورت مولتی مدیا و اهدای جوایزی از سوی حامیان مالی این دوره از «جشن تصویر سال» با حضور هنرمندان از آنها تقدیر می شود و تاریخ دقیق آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

برگزاری بخش رأی گیری مردمی با همکاری اپراتور تلفن همراه

صمدیان همچنین از رأی گیری مردمی در دو بخش ویژه عکس های موبایلی و ایران ما با همکاری یکی از اپراتورهای تلفن همراه خبر داد و گفت: از طریق شرکت های پشتیبان محتوایی در اپراتورهای تلفن های همراه قصد داریم رأی گیری مردمی را در دو بخش «عکس های موبایلی» و «ایران ما» انجام دهیم و این رأی گیری به مدت یک هفته صورت می گیرد و جوایزی نیز به شرکت کنندگان اهدا می شود.

رونمایی از شماره جدید «تصویر سال» با طرح جلدی از نقاشی آیدین آغداشلو

در ادامه صمدیان با رونمایی از شماره جدید «تصویر سال» که شامل آثار برگزیده 3 هزار هنرمند عکاس، گرافیست، کاریکاتوریست و فیلمساز شرکت کننده در دهمین «جشن تصویر سال» و جشنواره «فیلم تصویر» به همراه رویدادهای مهم هنری ایران و جهان است، بیان کرد: طرح روی جلد این شماره به اثری از آیدین آغداشلو اختصاص دارد به بهانه برگزاری نمایشگاهی از آثارش و ورودش به عرصه نمایشگاهی بعد از گذشت 40 سال که در این شماره در قالب یک سرمقاله به چگونگی انتخاب این طرح روی جلد و حضور موثر آغداشلو در تاریخ تصویری کشورمان نیز اشاره کرده ام.

صمدیان همچنین اعلام کرد که یک کتاب از دوره نهم «جشن تصویر سال» هنوز بدهکاریم که آن را نیز به زودی منتشر خواهیم کرد و کتاب آثار یازدهمین دوره «جشن تصویر سال» را نیز امیدوار هستیم که تا نیمه نخست سال آینده منتشر کنیم.

معرفی هیأت انتخاب و داوری دوازدهمین «جشن تصویر سال» و «جشنواره فیلم تصویر»

در ادامه این نشست، سیف الله صمدیان درباره داوران این دوره اطلاعاتی را ارائه کرد و یادآور شد: در بخش سینما پیروز کلانتری، ساعد نیک ذات و نیما عباسپور انتخاب آثار را بر عهده دارند و رخشان بنی اعتماد، محمود کلاری و اکبر عالمی نیز داوری آثار را انجام می دهند.

راه اندازی بخش انتخاب «بهترین تصویر»

وی همچنین از اختصاص جایزه «بهترین تصویر» در سینمای جوانان فیلمساز زیر 25 سال خبر داد و گفت: انتخاب بهترین تصویر حاصل دکوپاژ درست کارگردان، کار خوب فیلمبردار و افترافکت کار خوب است که امسال در کنار انتخاب بهترین فیلم، بهترین تصویر را نیز معرفی خواهیم کرد.

صمدیان درباره داوران سایر بخش ها هم بیان کرد: در بخش کاریکاتور کامبیز درمبخش، فیروزه مظفری و آروین آثار را داوری می کنند، در بخش گرافیک (پوستر) نیز بهروز متین صفت، کوروش پارسانژاد و فرهاد فزونی داوری آثار را بر عهده دارند و داوران بخش عکس را نیز معمولاً اعلام نمی کنیم چون برخی از آنها در خارج از ایران به سر می برند و بعد از آن که کار داوری انجام شد، معرفی خواهند شد.

دوست نداریم متکی به دولت باشیم

صمدیان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به همکاری این رویداد غیر دولتی با مسئولان دولتی از جمله رییس سازمان سینمایی توضیح داد: سال گذشته نمایشگاه ویژه ای را برای روز سینمای رایگان در «جشن تصویر سال» برگزار کردیم و بر همین اساس یک همکاری تازه به صورت خواسته یا ناخواسته با دولت جدید برقرار کردیم که البته بدون هیچ گونه انگیزه سیاسی بوده و البته از سوی آنها این تمایل وجود داشته است چرا که ما دوست نداریم متکی به دولت باشیم چرا که آنها هیچ گاه فرصت کافی برای فعالیت های فرهنگی ندارند، به هر حال امسال سازمان سینمایی بخشی از هزینه های این دوره را متقبل شده است و برخی حامیان مالی دیگر نیز جوایز تقدیر شدگان و برندگان رأی مردمی را اهدا خواهند کرد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که تعداد این حامیان مالی با رعایت شأن حرفه ای این رویداد حرفه ای مستقل و بی آن که ایده های هنری آن زیر سوال برود، افزایش یابد.

دبیر دوازدهمین «جشن تصویر سال» درباره آمار آثار رسیده به این دوره نیز اظهار کرد: در بخش فیلم 111 فیلم در بخش آزاد به نمایش درمی آید، در بخش جوان 59 فیلم، در بخش مسابقه نیز 23 فیلم نیمه بلند و کوتاه را خواهیم داشت.

وی افزود: در بخش فیلم های موبایلی 17 فیلم رسیده است، در بخش گرافیک 185 اثر روی دیوار می رود که شامل 25 اثر از هنرمندان جوان، 8 اثر در بخش آزاد و 33 اثر از هنرمندان مدعو است.

صمدیان درباره بخش کاریکاتور هم بیان کرد: در این بخش 11 اثر در بخش جوان، 17 اثر در بخش آزاد و 19 اثر در بخش هنرمندان مدعو روی دیوار می رود.

وی در پایان درباره بخش عکس توضیح داد: در بخش عکس 513 عکس در قطع 50 در 70 و 86 اثر در ابعاد 60 در 90 روی دیوار می رود.

دوازدهمین «جشن تصویر سال» و «جشنواره فیلم تصویر» روز جمعه یکم اسفندماه در خانه هنرمندان ایران آغاز به کار می کند و تا 20 اسفندماه ادامه خواهد داشت.