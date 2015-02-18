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۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۱۶:۳۳

از سوی کمیته انضباطی؛

تیم‌های نفت تهران و تراکتورسازی جریمه شدند

تیم‌های نفت تهران و تراکتورسازی جریمه شدند

کمیته انضباطی رای های خود را درباره تخلفات دو تیم نفت تهران و تراکتورسازی تبریز اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دیدار دو تیم سپاهان اصفهان و نفت تهران روز 15 بهمن‌ماه در اصفهان برگزار شد. پس از آن بازی، تیم نفت تهران به دلیل داشتن 6 بازیکن اخطاری و اخراجی به پرداخت مبلغ 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

جریمه نقدی برای تراکتورسازی تبریز
بازی دو تیم تراکتورسایز تبریز و پدیده مشهد روز دوم بهمن‌ماه در ورزشگاه تبریز برگزار شد و از سوی تماشاگران تیم تراکتورسازی تبریز تخلفاتی مبی بر فحاشی به بازیکن و داور این دیدار صورت گرفت. به همین دلیل این تیم به پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

کد مطلب 2500669

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