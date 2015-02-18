به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دیدار دو تیم سپاهان اصفهان و نفت تهران روز 15 بهمن‌ماه در اصفهان برگزار شد. پس از آن بازی، تیم نفت تهران به دلیل داشتن 6 بازیکن اخطاری و اخراجی به پرداخت مبلغ 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

جریمه نقدی برای تراکتورسازی تبریز

بازی دو تیم تراکتورسایز تبریز و پدیده مشهد روز دوم بهمن‌ماه در ورزشگاه تبریز برگزار شد و از سوی تماشاگران تیم تراکتورسازی تبریز تخلفاتی مبی بر فحاشی به بازیکن و داور این دیدار صورت گرفت. به همین دلیل این تیم به پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.