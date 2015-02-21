کرج کلانشهرجوانی که به سرعت پیر می شود/جدال باغ سیب با مرگ تدریجی

به گزارش خبرنگار مهر، در سالهای اخیر جاذبه اقتصادی مهمترین دلیل تغییر کاربری باغات و اراضی کشاورزی در کشورمان به ویژه در کلانشهرها بوده است، متاسفانه نتیجه گرایش به جاذبه های اقتصادی بدون در نظر گرفتن محیط زیست جز ویرانی چیزی در بر نداشته است و این در حالی است که در غرب با اخذ مالیاتهای سنگین و وادار کردن مالکان زمین به کاشت درخت از ویرانی محیط زیست به هر قیمتی جلوگیری می شود.

کمبود منابع آبی، فقر فرهنگی و عدم اطلاع رسانی در خصوص حفظ ثروتی به نام محیط زیست و ساخت و سازهایی که نتیجه اش از ریشه درآمدن درختان کهن سال و سبز شدن برج ها در کلانشهر کرج است همه و همه جزو معضلاتی است که دست به دست هم داده اند تا کلانشهر جوان کرج به سرعت پیر شود و در این میان اگر مسئولان از خواب غفلت بیدار نشوند بیم آن می رود که این کلانشهر قبل از اینکه ما بمیریم، بمیرد.

قیمت یک متر زمین در کرج بیشتر از حقوق چندین ماه شهروندان است

این واقعیت تلخ همگان را می آزارد، که در کرج قیمت یک متر زمین خیلی بیشتر از میزان حقوق چند ماه شهروندان است. به طوری که خیلی ها حاضرند به جای چند سال کار کردن، چند اصله درخت را از ریشه بیرون آورده و با فروش زمین به ثروت دست پیدا کنند بدون توجه به اینکه درختان سرمایه هر شهری محسوب می شوند.

در هفدهم دیماه امسال گزارشی تحت عنوان « قطع درختان برای ساخت پارکینگ طبقاتی/ ۳۰ درخت سر بُریده شد» در خبرگزاری مهر منتشر شد، در این گزارش آمده بود یکی از شهروندان کرجی برای ساخت پارکینگ طبقاتی اقدام به بریدن بیش از ۳۰ اصله درخت جوان و زنده کرد.

پس از پیگیری های خبرگزاری مهر و سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج، از این شهروند در مراجع قضایی شکایت شد.

از این قبیل اقدامات شهروندان یعنی سَربُری درختان به بهانه ساختن پارکینگ، مجتمع های تجاری و مسکونی زیاد رخ داده است و نتیجه اش از میان رفتن چهره باغشهری کرج است.

عباس زارع مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج در گفتگو با خبرنگار مهر، قطع بیش از ۳۰ اصله درخت در منطقه گوهردشت کرج را غیر قانونی و بدون مجوز اعلام کرد.

افکار عمومی نسبت به قطع درختان حساس است

زارع در پاسخ به این پرسش که توسعه پروژه های عمرانی نابودی فضای سبز شهر را نشانه گرفته است، سازمان پارکها و فضای سبز به عنوان متولی چه تدبیری می اندیشد؟ می گوید: شهرداری و به تبع سازمان پارکها در چارچوب مقررات برای جلوگیری از تخریب بی رویه درختان و فضای سبز شهری همه تلاش خود را می کند و در این زمینه توفیقاتی هم داشته ایم.

وی با مقایسه سالهای گذشته می افزاید: مردم نسبت به قطع درختان حساس شده اند و افکار عمومی خود به این موضوع نظارت دارد شهرداری و سازمان پارکها به عنوان متولی اجازه تعرض را به متخلفان نمی دهد.

این مسئول با اشاره به کاهش قطع درختان در سال جاری نسبت به سالهای گذشته، خاطرنشان می کند: با توجه به اهمیت درختان و فضای سبز سازمان پارکها پیگیر است که اتفاق ناگواری رُخ ندهد.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج از وجود یکصد پرونده تخلف در زمینه تعرض به فضای سبز و قطع درختان در مراجع قضایی خبر می دهد و می گوید: با توجه به طرح تفصیلی برای جا به جایی درختان مجوزهای صادر می شود چرا که طبق طرح تفصیلی مالکان حق و حقوقی دارند.

زارع با اشاره به اینکه طبق طرح تفصیلی کاربری برخی زمین ها مسکونی است، بیان می کند: در کمیسیون ماده ۷ برای جابه جای درختان مجوز صادر می شود و در مقابل مالکان متعهد می شوند درختانی را که جابه جا کرده اند احیا کنند.

تعلل در ساماندهی باغ سیب شهر را متحمل خسارات زیادی می کند

این مسئول در پاسخ به این پرسش که وضعیت باغ سیب چگونه است؟ می افزاید: وضعیت باغ سیب نگران کننده است و اگر وضعیت باغ همچنان ادامه پیدا کند شهر متحمل خسارت های زیادی می شود.

وی ادامه می دهد: من به عنوان یک کارشناس و مسئول از همه مسئولان شهری، استانی و کشوری می خواهم در روند تصمیم گیری در مورد وضعیت باغ سیب عجله کنند چرا که گذشت زمان میزان خسارت را بالا می برد.

زارع اذعان می کند: درختان به دو روش می میرند یا سر بُریده می شوند و یا به صورت تدریجی می میرند، متاسفانه کم توجهی در رسیدگی به وضعیت درختان باغ سیب مهرشهر کرج آنها را در مسیر مرگ تدریجی قرار داده است به همین منظور همه مسولانی که دستی بر آتش دارند از مرگ درختان باغ سیب جلوگیری کنند.

در حال حاضر باغ سیب در اختیار بنیاد مستضعفان قرار دارد و تاکنون هیچ توافقی در راستای ۷۰ درصد سهم شهرداری و ۳۰ درصد سهمیه بنیاد عملیاتی و نهایی نشده است این طرح توسط شهرداری کرج ارائه و در حال پیگیری است اما تاکنون در مراجع نهایی به تصویب نرسیده است. در شرایط کنونی شهرداری هیچ اقدامی نمی‌تواند برای احیای باغ سیب انجام دهد، چرا که مالکیت آن را بر عهده ندارد و تا زمانی که توافقی صورت نگیرد، نمی توانیم شاهد اقدامی در جهت احیای باغ از سوی شهرداری کرج باشیم.

وضعیت اسفناک رودخانه کرج چهره کرج را پیرتر کرده است

به نظر می رسد که مسئولان استان و به ویژه کلانشهر کرج باید اولویت های مهم اقتصادی، صنعتی و کشاورزی را مورد ارزیابی قرار دهند تا بیش از این سرنوشت محیط زیست به چوب حراج سپرده نشود. عدم توجه به محیط زیست و اصرار بیجا بر ساخت و سازهایی که نتیجه ای جز از میان رفتن فضاهای سبز در شهر ندارد در آینده نزدیک مسئولان را متحمل هزینه ای می کند که متاسفانه باید از جیب مردم پرداخت شود برای مثال می توان از پدیده کلافه کننده ترافیک نام برد، همانطور که می بینیم ترافیک ارمغان بی توجهی مسئولان در سالهای گذشته بوده که هم دامان ما را گرفته و هم دامان آیندگان را خواهد گرفت.

یکی دیگر از معضلاتی که در سایه بی توجهی مسئولان گریبانگیر کرج شده است و روز به روز چهره این کلانشهر را چروک تر می کند وضعیت رودخانه کرج است، به واسطه ازدیاد جمعیت و کمبود زیرساخت ها، ظرفیت های خوب گذشته استان البرز به ویژه کلانشهر کرج مانند رودخانه پر آب البرز جنوبی به سرعت در حال ته کشیدن است و در این میان عدم تعلق برخی شهروندان به حفظ موجودیت و شادابی شهر درد دیگری است.

ساخت و سازها و توسعه شهری میزان آب رودخانه کرج را کم کرده است

رودخانه کرج آخرین نفس های خود را می کشد و بوی خشکیدگی این رودخانه مدتهاست به مشام می رسد، بستر رودخانه در حالی چروک می شود که مدتهاست در تابستان بستر پایین‌دست این رودخانه دائمی و پر آب البرز جنوبی، آبی را درک نکرده است. و این در حالیست که در کشورمان رودخانه های کوچکتری وجود دارد که هنوز پر آب است و این مسئله نقش ویرانگر سد امیرکبیر و لتیان بر حیات رودخانه‌‌های پرآب البرز مرکزی و جنوبی به خوبی نمایان می کند.

زارع در این خصوص می گوید: به مرور و بر اثر ساخت و سازها و توسعه شهری میزان آب رودخانه کرج کم شده و به خصوص ماههای گرم سال که مصرف آب شهروندان تهرانی بیشتر می شود انتقال آب از کرج به تهران نیز با افزایش مواجه می شود این افزایش در ماههای گرم سال تاثیرات منفی زیادی برای مردم کرج داشته است.

مدیریت نادرست باعث مرگ تدریجی منابع در البرز می شود

زارع بیان می کند: عدم برنامه ریزی و مدیریت صحیح، دستبرد گسترده و گاهی سلیقه ای به طبیعت، مانند ساخت سدها، توسعه بی برنامه اراضی کشاورزی و تامین آب شرب سکونتگاه ها می تواند از دلایل عمده این فجایع محیط زیستی باشند.

وی در ادامه تاکید می کند: با توجه به نظر کارشناسان مربوطه در رابطه با انتقال آب رودخانه کرج به تهران باید در نحوه تامین آب شرب تهران از آب جاری به آب بسته بندی تجدید نظر شود تا حق آبه های کشاورزی کرج از میان نرود.

نکته زجر آوری که ممکن است به مذاق بسیاری از مسئولان البرزی خوش نیاید این است که مدیریت نادرست حاکم بر این استان باعث شده است که جمعیت مهاجر بسیار زیادی جذب کوچکترین استان به لحاظ مساحتی شوند که کمترین پیامد ناخوشایندش، مرگ تدریجی منابع است.

آب کم نداریم، مدیریت حاکم بر آب کم داریم

با توجه به آمار رسمی، منابع آب شرب کشور به مرز بحران رسیده است حال سوالی که مطرح می شود این است که چرا برای کاهش هدر رفت ۳۰ درصدی آب شرب کلان‌شهرهای کشور اقدام اصولی انجام نمی‌گیرد؟ چرا که طبق گفته کارشناسان میزان هدر رفت از شبکه لوله‌کشی شهر تهران، دقیقاً برابر با کل گنجایش دریاچه سد کرج است.

گزارش: ساره نوری