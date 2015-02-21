به گزارش خبرنگار مهر، وجود قرص ماه در آسمان برای مردم منطقه نشان از یک روز خوب برای برگزاری آخرین هفته از کورس سوارکاری پاییزه را دارد. مردمی که تمام هفته را به دلیل علاقه و دیدن این مسابقات سپری می کنند.

در این مجموعه قرار نیست هیچ داربی برگزار شود اما پنجشنبه و جمعه هر هفته حدود ۶ تا ۷ هزار نفر از کورس دیدن می کنند و به تماشای شهرآورد اسب هایی می نشینند که اصل و نسبش را هم می شناسند. تجربه حضور در کورس سوارکاری گنبد کاووس و هیجانی که در این مسابقات وجود دارد آن قدر زیاد است که باید حتما آن را تجربه کرد.

ساعت ۱۱ نشده ترافیک شدید خیابان منتهی به مجموعه سوارکاری گنبد کاووس نشان می دهد که روز شلوغی برای هفته قهرمانی را خواهیم داشت و مشتاقان به سوارکاری از دور و نزدیک و شهرها و روستاهای اطراف هم خودشان را به مجموعه رسانده اند تا شاهد آخرین هنرنمایی اسب ها و چابکسواران در سال جاری باشند.

مجموعه سوارکاری گنبد کاووس بعد از حدود ۴۰ سال هنوز ابهت خود را از دست نداده است. مجموعه ای ۱۲۰ هکتاری که با وجودش، منطقه و گنبدکاووس را به عنوان پایتخت سوارکاری به همه شناسانده است.

با اینکه هنوز چند ساعتی به شروع اولین کورس مانده است اما بوق های ممتد ماشین هایی که در ترافیک حضور دارند در کنار صداهای جوانان که برای فروش برگه های پیش بینی و خودکارها داد می زنند همه را بی تاب حضور زودتر در مجموعه کرده است.

وارد مجموعه که میشوی صدای شیهه اسب ها نظرت را جلب می کند، اسب هایی که باید تا ساعت هایی دیگر در کورس های مختلف با هدایت چابکسوار خود هنرنمایی و خودشان را به عنوان اسب برتر معرفی کنند.

نمی شود در این منطقه باشید و عاشق اسب نباشید

عبدالرحمن کلته حدود ۴۵ سالی زندگی خودش را با اسب ها سپری کرده است و مثل خیلی از مردم منطقه نمی تواند خودش را از این موجود جدا ببیند. وی در خصوص علاقه اش به اسب به خبرنگار مهر، گفت: نمی شود در این منطقه باشید و عاشق اسب نباشید.

وی که به قول خودش جزء پا به سن گذاشته ها است، ادامه داد: در زمان های گذشته و وقت هایی که جوان بودیم مردم در خانه هایشان اسب نگهداری می کردند و این مساله تبدیل به یک سنت قدیمی شده بود.

کلته با بیان اینکه همین علاقه مندی است که به برگزاری این کورس ها جان دیگری داده است، افزود: کسی به خاطر درآمد و سود به دنبال سوارکاری و اسب نمی آید چرا که نگهداری اسب ها به خصوص در این زمانه خرج زیادی دارد و همه به دلیل علاقمندی که از گذشته وجود داشته در اینجا حضور دارند.

وی با اشاره به هیجان سوارکاری در گنبدکاووس گفت: با تمام مشکلاتی که وجود دارد اما به خاطر علاقه ای که داریم این رشته را دنبال می کنیم تا تنور سوارکاری همیشه روشن بماند.

جذابیت پیش بینی های مجاز

یکی از جذابیت های مسابقات کورس سوارکاری وجود پیش بینی های مجازی است که توسط باجه های مخصوص این کار در مجموعه انجام می شود و تقریبا تمامی کسانی که برای دیدن کورس به پیست آمده اند نمی توانند به راحتی از کنار این پیش بینی ها بگذرند.

قبل از شروع هر کورس اسب ها در مانژ خود را به نمایش علاقمندان می گذارند. این نمایش باعث می شود کسانی که می خواهند برای شناسایی اسب های برتر پیش بینی کنند از صحت و سلامت اسب ها آگاه شوند و تصمیمشان را بهتر بگیرند. تماشاگران با توجه به دفترچه هایی که درابتدای ورود به مجموعه تهیه کردند اطلاعات کاملی از اسب های هر کورس و رقیبانشان دارند.

آن ها حتی گام را فراتر برده و می دانند که اصل و نسب اسب ها به کجا می رسد و شجره نامه اسب را برای انتخاب خود و اینکه صاحب و مالک اسب چه کسی است در پیش بینی های خود لحاظ می کنند. بعد از اینکه این مراسم در مانژ تمام می شود باجه ها شلوغی عجیبی به خود می بیند چرا که همه می خواهند هر چه زودتر در مسابقه شرکت کنند و به جایگاه برای دیدن کورس بروند.

در کنار این پیش بینی های مجاز شرط بندی های غیر مجازی هم وجود دارد که باعث شده اتفاق هایی در میدان مسابقه بیافتد که خیلی برای سلامت ورزش سوارکاری خوب نیست و ممکن است اگر این روند ادامه داشته باشد سلامت این رقابت ها به خطر بیافتد.

اینجا همه فکر و حواسشان میدان مسابقه است

صدای بلندگو پیست سوارکاری همه را متوجه خود می کند و همه چشم هایشان به پیست خیره می شود. اینجا همه فکر و حواسشان میدان مسابقه است. حتی نمی خواهند لحظه ایی را از دست دهند. آخرین نفراتی که هنوز در دکه های پیش بینی در حال ثبت اسب های برتر خود هستند هم با صدای بلند گو ورزشگاه خودشان را به جایگاه تماشاگران می رسانند. جایگاهی که کمتر کسی با شروع کورس می تواند روی صندلی بنشیند.

اسب ها هنوز در دپار زندانی هستند، آن ها هم منتظرند که خودشان را آزاد کنند و هر چه در توان دارند با ضربه چابکسواران خود به نمایش بگذارند. آزاد شدن آن ها از دپار همه چشم ها را تیز می کند. انگار وارد دنیای دیگری شده ایی، دنیایی که همه فقط دو چشم برای دیدن اسب برتر خود دارند. همه بی تابند و این پرهیجان ترین قسمت کورس های سوارکاری است. مجری صدا آشنای ورزشگاه چنان کورس را با آب و تاب گزارش می کند و تن صدایش را بالا و پایین می برد و باعث می شود هیجان کورس صد برابر شود.

گزارش های شیرین کورس سوارکاری با صدای عمو عطا

امان دردی کر یا عمو عطا پیست سوارکاری گنبدکاووس ۶۴ ساله است اما وقتی به گزارش کورس ها می رسد خودش را تا یک فرد ۲۰ ساله جوان می کند تا مبادا هیجان کورس کم باشد.

وی که در این مجموعه حکم عادل فردوسی پور فوتبال را دارد، در خصوص شروع به کارش به خبرنگار مهر، گفت: از سال ۵۰ کار گزارشگری را شروع کرده ام.

وی که آخر هفته ها از بندرترکمن به گنبد کاووس می آید ادامه داد: به طبع همه کسانی که در این منطقه به سوارکاری و اسب علاقه دارند من هم از این قاعده جدا نبودم.

عمو عطا که شیرینی گزارشش برای کسانی که برای دیدن کورس سوارکاری می آیند فراموش نشدنی است، افزود: کارم را ابتدا در گزارشگری رادیو شروع کردم اما علاقه مندی من به اسب باعث شد که به اینجا بیایم.

هوادارن بعد از اتمام هر کورس دوباره به سمت مانژ راهی می شوند و دوباره برای دیدن رقابتی دیگر خود را آماده می کنند. برگزاری هفت یا هشت دور کورس در هر هفته بدون اینکه کوچکترین بی انگیزگی در علاقمندان و برگزار کنندگان به وجود آید نشان از پتانسیل بالای این رقابت ها در شهرستان گنبد کاووس است.

کورس در هفته قهرمانی به کار خودش پایان می دهد و مجموعه سوارکاری گنبد کاووس تا ۱۴ فروردین ماه سکوتی را تجربه می کند که در کمتر روزهای سال دیده است. در این میان تنها شیهه اسب های مجموعه این پیست را در تنهایی همراهی می کند.