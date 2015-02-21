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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۵۶

مخالفت قاضی آمریکایی با ضبط ۱.۶ میلیارد دلار از دارائی‌های ایران

مخالفت قاضی آمریکایی با ضبط ۱.۶ میلیارد دلار از دارائی‌های ایران

یک قاضی آمریکایی در دادگاهی در نیویورک با شکایت مطرح شده توسط خانواده قربانیان بمبگذاری سال ۱۹۸۳ بیروت برای ضبط ۱.۶ میلیارد دلار از دارائی ها ایران مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بر اساس شکایتی که از سوی خانواده های قربانیان انفجار سال ۱۹۸۳ بیروت در دادگاهی در نیویورک مطرح شده بود، شاکیان قصد ضبط ۱.۶ میلیارد دلار از دارائی های بانک مرکزی ایران در موسسه مالی «دویچه بورس» را داشتند که قاضی رسیدگی کننده به این پرونده با پذیرش این درخواست مخالفت کرد. 

این پرونده یکی از چندین شکایتی است که تسط خانواده های سربازان امریکایی کشته شده در انفجار بیروت مطرح می شود. 

در سال ۲۰۰۷ میلادی این افراد توانسته بودند برنده یک پرونده ۲.۶۵ میلیارد دلاری شوند و از آن زمان مرتبا شکایت هایی از سوی آنها برای ضبط دارائی های ایران مطرح می شود. 

انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در  ۲۳ اکتبر سال ۱۹۸۳ در بیروت اتفاق افتاد که در جریان آن ۲۴۱ نظامی آمریکایی جان باختند. هر چند گروه جهاد اسلامی مسئولیت این اقدام را برعهده گرفت اما برخی ایران را متهم به دست داشتن در این حادثه می کنند. تهران هر گونه دست داشتن در این حادثه را رد کرده و تا کنون مدرکی مبنی بر دست داشتن ایران در این حادثه ارائه نشده است.

کد مطلب 2501844
عبدالحمید بیاتی

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    نظرات

    • ایرانی IR ۲۳:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۰۳
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      پاسخ
      این آمریکا فقط داره تواین ۴۴ سال تحریم میکنه محکوم میکنه دنبال چی هستی از جون ملت ایران چی میخوای

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