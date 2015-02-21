مرکز تحقیقات مخابرات منحل نمی شود/ حکم رئیس جمهور فصل الخطاب است

محمود واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید براینکه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات – مرکز تحقیقات مخابرات ایران – به هیچ عنوان منحل نمی شود اظهار داشت: موضوعاتی مبنی بر انحلال این پژوهشگاه به هیچ وجه درست نیست.

وی با بیان اینکه تکلیف مرکز تحقیقات مخابرات به عنوان بازوی تحقیقاتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه شورایعالی اداری با حضور معاون اول رئیس جمهور مشخص شده است، افزود: مصوبه شورایعالی اداری در مورد مرکز تحقیقات مخابرات ایران با امضای رئیس جمهور به وزارت ارتباطات ابلاغ شده و این حکم فصل الخطاب این موضوع است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید براینکه براساس این حکم تمامی ظرفیتهای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به طور کامل در اختیار این وزارتخانه قرار گرفته است، افزود: موضوعی در مورد واگذاری ظرفیتهای این مرکز تحقیقاتی به مرکز ملی فضای مجازی مطرح نیست.

وی با اشاره به حضور بیش از 650 نفر پرسنل در مرکز تحقیقات مخابرات گفت: این درحالی است که مرکز ملی فضای مجازی نزدیک به 50 نفر نیروی کار دارد و انحلال مرکز تحقیقات مخابرات با پتانسیل موجود برای استفاده مرکز ملی فضای مجازی، به هیچ عنوان توجیه ندارد.

واعظی در مورد آخرین اظهارات مطرح شده از سوی دیوان عدالت اداری برای به جریان افتادن حکم واگذاری مرکز تحقیقات مخابرات به مرکز ملی فضای مجازی گفت: پرونده های زیادی در دیوان عدالت اداری مطرح است و مورد بررسی قرار می گیرد اما این موضوع را نمی توان مبنی بر انحلال مرکز تحقیقات مخابرات دانست.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: مرکز تحقیقات مخابرات ایران منحل نمی شود و مانند سابق به فعالیت خود به عنوان بازوی تحقیقاتی وزارت ارتباطات ادامه خواهد داد.

به گزارش مهر، رئیس دیوان عدالت اداری هفته گذشته از بررسی مجدد موضوع مورد اختلاف میان وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی برای دراختیار گرفتن مرکز تحقیقات مخابرات ایران خبر داد.

مرکز تحقیقات مخابرات ایران در دولت دوم محمود احمدی نژاد به مرکز ملی فضای مجازی سپرده شد تا ازظرفیتهای این مرکز تحقیقاتی برای ایجاد پژوهشگاه فضای مجازی استفاده شود اما پس از چندی شورایعالی اداری به ریاست معاون اول محمود احمدی نژاد در اردیبهشت سال 92 مصوبه پیشین این شورا را ابطال کرد و مرکز تحقیقات مخابرات ایران را باردیگر به وزارت ارتباطات بازگرداند.

این موضوع باعث طرح شکایت توسط مهدی اخوان بهابادی رئیس وقت مرکز ملی فضای مجازی مبنی بر تصرف پژوهشگاه وابسته به این مرکز توسط وزارت ارتباطات شد که با گذشت حدود یک سال و نیم از طرح این موضوع، دیوان عدالت اداری این جابجایی را مغایر قانون دانست و مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر بازگشت مرکز تحقیقات مخابرات به وزارت ارتباطات را لغو کرد.

اما پس از حکم دیوان عدالت اداری در آذرماه امسال، 15 دی ماه شورایعالی اداری باردیگر مصوبات پیشین خود در ارتباط با مرکز تحقیقات مخابرات را لغو و به منظور ایجاد انسجام تشكیلاتی در ساختار دولت اعلام کرد که مرکز تحقیقات مخابرات به عنوان موسسه وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اداره شود؛ به همین دلیل و با گذشت حدود یک ماه و نیم از حکم شورایعالی اداری مبنی بر بازگشت مرکز تحقیقات مخابرات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس دیوان عدالت اداری بار دیگر از بررسی مجدد این موضوع خبر داده است.