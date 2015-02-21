تازه ترین پرتره نقاشی امام (ره) به قلم کیخسرو خروش رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، افتتاح نمایشگاه آثار نقاشی کیخسرو خروش که بعد از 30 سال در گالری شکوه برپا شده است، با حضور على مرادخانى معاون هنرى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، مرتضى کاظمى مشاور وزیر ارشاد و شماری از هنرمندان همراه بود.

کیخسرو خروش در مراسم افتتاح نمایشگاه آثارش، سلیقه‌اش را مهمترین ملاک انتخاب سوژه براى نقاشى خواند و گفت: این نمایشگاه منتخبى از دوره‌هاى مختلف کارى من است که شامل نقاشی‌هایی از طبیعت و همچنین پرتره‌هایی از افراد مختلف از جمله امام خمینی (ره) است. من با سوژه‌های مختلف برخورد می‌کنم و هر چه نظرم را جلب کند آن را به تصویر می‌کشم.

وی ضمن اشاره به این که طراحی پایه اصلى آثارش است، بیان کرد: من از تعلیم یافته‌های زمان قدیم هستم، در زمان ما طراحی اهمیت زیادی داشت و در واقع قسمت اعظم کار را طراحی تشکیل می‌داد به همین دلیل من هم به طراحی توجه زیادی دارم و آن را تا اندازه زیادی در آثارم لحاظ می‌کنم.

پرتره‌هاى امام خمینى (ره) یکى از شاخص‌ترین آثار خروش بشمار می‌آید، در این نمایشگاه نیز پرتره‌اى از امام خمینی (ره) که به تازگی خلق شده است رونمایی شده است، وی درباره این اثر تازه گفت: پرتره تازه امام (ره)با رویکرد ساده‌تر و رهاتر اجرا شده است، به خلاف بقیه پرتره‌هاى امام (ره)، در اثر تازه آگاهانه به جزییات توجه کمترى کرده‌ام، در مجموع هر پرتره‌اى که از امام کشیده‌ام حال و هواى خاص خودش را دارد.

آیدین آغداشلو، هنرشناس و نقاش صاحب سبک که در سال‌هاى دانشجویى همکلاس خروش بود در نوشتارى در کاتالوگ این نمایشگاه او را مهمترین نقاش واقع‌گرای ایرانی این دوران معرفی کرده و در بخش‌هایى از این متن آورده است: «استاد کیخسرو خروش هنرمند والایی است که به جرات می‌توانم ادعا کنم عنوان استادی به حق شایسته‌ جایگاه و مقام بلند او و انگشت شماری دیگر است... او را مهمترین نقاش واقع‌گرای ایرانی این دوران می‌دانم و شادمانم و مفتخرم که سال‌های چند در دانشکده‌ هنرهای زیبا دانشگاه تهران انیس و جلیس او بوده‌ام. استاد کیخسرو خروش، گوهر شناسی بی‌بدیل و خوشنویسی کم نظیر است و به راستی به بیشتر هنرها آراسته است و شکر خدا که چنین جایگاه رفیعی را همیشه با فروتنی و مهربانی و ادب و آداب بسیار همراه و آراسته کرده است و برای من الگویی بوده است از یک هنرمند اصیل و حقیقی – و حیف منزوی - که عمر پربارش دراز و سایه‌ جان بخش‌اش بر سر فرهنگ و هنر زمانه ما پیوسته مستدام باد.»

علی اکبر صادقی هنرمند پیشکسوت نقاش و تصویرگر از بازدیدکنندگان این نمایشگاه بود، او درباره خروش گفت: او هم دانشگاهی من بود و از ابتدا در کار بسیار جدی بود. آقای خروش پیرو استاد حیدریان بود و در واقع می‌توان گفت ادامه اوست، امیدوارم نسل آینده هم ادامه کیخسرو خروش باشند. علاوه بر این او یکی از بزرگ‌ترین خطاط‌های ایران نیز محسوب می‌شود. من سال ها بود که آثار نقاشی او را ندیده بودم، قلمش بسیار آزاد است و در کار دقت بسیار دارد و همین دقیق کار کردنش باعث شد تا به نتیجه خوبی برسد.

نمایشگاه کیخسرو خروش تا چهارشنبه ششم اسفند در گالرى شکوه واقع در فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان سلیمى شمالى، کوچه امیر نورى ، پلاک ١٩ دایر است.