تقاضای «مرگ ماهی» برای اکران نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، «مرگ ماهی» سیدروحالله حجازی در حال رایزنی برای قرار گرفتن در لیست اکران عید نوروز است. پخش این فیلم که 11 بازیگر چهره و شاخص سینمای ایران در آن ایفای نقش کردهاند، بر عهده رسانه فیلمسازان مولود است.
سازندگان این فیلم معتقدند به دلیل آنکه «مرگ ماهی» اثری در تمجید جایگاه مادر به عنوان قلب تپنده خانواده است، میتواند اکران خوب و قابل توجهی در عید نوروز که با ایام فاطمیه و پس از آن تولد حضرت زهرا (س) مقارن میشود، داشته باشد.
نيكی كريمی، علی مصفا، طناز طباطبايی، ريما رامین فر، بابک كريمی، بهرنگ علوی، حسام محمودی، مرواريدكاشيان، با هنرمندی پانتهآ بهرام، بابک حميديان، رابعه مدنی و سحر دولتشاهی بازیگران بزرگسال «مرگ ماهی» هستند. همچنین كيميا مراديان، مليكا پارسا، حسام رحيمیمنش بازیگران خردسال این فیلم را تشکیل می دهند.
در خلاصه داستان فیلم سینمایی «مرگ ماهی» آمده است: همیشه فکر میکردم ماهیها موقع مردن، وقتی لب میزنن، یه چیزی میخوان بگن که من اونو نمیشنوم.
عوامل تولید «مرگ ماهی» عبارتند از نويسنده، تهیهکننده و کارگردان: سيدروحالله حجازی، مدير فيلمبرداری: محمود كلاری، تدوين: هايده صفيی ياری و سپيده عبدالوهاب، طراح چهرهپردازی: مهرداد ميركيانی، طراح صحنه: كامياب امينعشايری، طراح لباس: گلناز گلشن، آهنگساز: حامد ثابت، صدابردار: وحيد مقدسی، صداگذار: اميرحسين قاسمی، جلوههای ويژه بصری: جواد مطوری، دستيار اول و برنامهريز: علی افشينراد، دستيار تهيه و تولید: هادی عليمحمدی، مديران توليد: پیمان جعفری و وحيد مشاری، مشاور رسانهای: سیدمحمدصادق لواسانی، عكاس: نويد سجادیحسينی، سرمايهگذاران: بانک پاسارگاد، شركت سرمايه گذاری پارس آريان.
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