داعش فقط مشکل غرب نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کریستین ساینس مونیتور، «الکساندر بورتنیکوف» رئیس دستگاه اطلاعاتی روسیه (اف اس بی) با اشاره به حضور یک هزار و ۷۰۰ تبعه روس در میان اعضای داعش در عراق و سوریه بر لزوم همکاری نزدیکتر کشورها بری مقابله با ترریسم تاکید کرد.

به گفته پوزتنیکوف، آمار اعلام شده (حضور یک هزار و ۷۰۰ تبعه روس در میان اعضای داعش) مربوط به سال گذشته است و این تعداد در سال جاری افزایش یافته است.

به گفته رئیس دستگاه اطلاعاتی روسیه، مقابله با این پدیده نه تنها نیازمند تبادل اطلاعات بلکه نیازمند اقدم مشترک کشورهاست.

این مقام روس به موضوع داوطلب شدن مسلمان روسیه برای مقابله با داعش در خاورمیانه پرداخت و گفت: روسیه ۱۷ میلیون مسلمان دارد که احتمال دارد تعدادی از آن‌ ها برای نبرد علیه این گروه تروریستی به خاورمیانه بروند.

وی در ادامه تاکید کرد: زمانیکه مساله مقابله با تروریسم پیش می‌آید مسکو در کنار کشورهای غربی به مقابله با آن‌ ها می‌ پردازد چون ۲۰ هزار داوطلب از ۱۰۰ کشور مختلف در حال حاضر در کنار داعش می‌جنگند.