احداث بازارچه دائمی صنایع دستی در شهرستان اهر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر از شهرستان اهر، سیّد محمّد عابدی شنبه در جلسه کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان اهر اظهار داشت: با توجه به تولید انواع محصولات صنایع دستی توسط هنرمندان، احداث بازارچه دائمی جهت فروش این تولیدات ضروری است.

وی، همچنین با اشاره به تولید محصولات کشاورزی و غذایی که بعضی از آنها مخصوص شهرستان اهر هستند، خواستار حمایت از تولیدکنندگان این محصولات و بسته بندی و برند کردن محصولات به نام شهرستان اهر شد.

فرماندار شهرستان اهر، همچنین با اشاره به قدمت دیرینه شهرستان اهر ایجاد موزه باستان شناسی را ضروری دانست و خواستار همکاری ادارات ذیربط در این زمینه شد.

وی، همچنین با اشاره به وجود آثار تاریخی، مناطق گردشگری، تولید انواع محصولات کشاورزی، صنایع دستی و غیره در این شهرستان که می توانند در جذب گردشگر نقش بسزایی داشته باشد گفت: می توانیم با برگزاری جشنواره های مختلف و با جذب گردشگران بیش از پیش شهرستان اهر را معرفی کنیم.

عابدی همچنین پیگیری ثبت جهانی بقعه شیخ شهاب الدین اهری را از الویت های مهم کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان اهر اعلام کرد و افزود: امیدواریم با همکاری ادارات و ساکنان و با تملّک زمین های اطراف این بقعه، ثبت جهانی آن تحقق یابد.

فرماندار شهرستان اهر با اشاره به فرا رسیدن سال جدید از ادارات ذیربط خواست با فراهم کردن امکانات مورد نیاز از جمله نظافت شهر و ورودی ها و خروجی های اهر، تعیین واحدهای خدمات رسان در بخش های مختلف، محل های اسکان مسافران، تأمین امنیت، نصب بنر از تصاویر تاریخی و گردشگری شهرستان اهر را برای استقبال از مسافران در سال جدید آماده کنند.