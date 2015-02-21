به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با دومین سالگرد ارتحال عالم ربانی آیت الله عزیز خوشوقت، بزرگداشت مقام آن سالک الی الله و عارف بالله در مسجد امام حسن مجتبی(ع) برگزار می شود.

این مراسم که در ادامه سلسله نشستهای الگوساز «ستارگان محراب»، گرامیداشت یاد و خاطره مفاخر ائمه جماعات تهران برگزار می شود، با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران دایر خواهد شد.

ششمین نشست ستارگان محراب یکشنبه، سوم اسفندماه همزمان با نماز مغرب، در مسجد امام حسن مجتبی(ع) واقع در خیابان شریعتی، قبل از چهارراه طالقانی برگزار می‌شود.