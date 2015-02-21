درگیری مرزی بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، یک سرباز جمهوری آذربایجان در درگیری مرزی با نیروهای ارمنستانی کشته شد.

در بیانیه صادر شده توسط وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام شده است که در درگیری صبح روز شنبه میان مرزبانان ارمنستان و آذربایجان که در پی تلاش یک واحد گشت و شناسایی مرزبانی ارمنستان برای نفوذ به داخل خاک جمهوری آذربایجان روی داد، یک سرباز این کشور کشته شد.

جمهوری آذربایجان و ارمنستان که از جمهوری های اتحاد جماهیر شوروی سابق شمرده می شوند، در بین سال های 1988 تا 1994 بر سر مناطق مورد اختلاف «ناگورنو - قره باغ» با یکدیگر جنگیده اند تا اینکه در سال 1994 یک موافقتنامه آتش بس را امضا کردند، اما این موافقتنامه تا کنون بارها بر اثر درگیری های مرزی نقض شده است.