تاکید رهبر کره شمالی بر آمادگی ارتش

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی کره شمالی امروز دوشنبه گزارش داد که «کیم جونگ اون» رهبر این کشور خواستار آمادگی نظامی و تجهیز ارتش شده است.

کیم که روز گذشته در نشست کمیسیون نظامی و کمیته مرکزی حزب حاکم سخن می گفت، اعلام کرد که اوضاع امنیتی در کره و همچنین خارج از این کشور بدتر از هر زمان دیگری از زمان به قدرت رسیدن وی در سه سال گذشته بوده است.

کیم جونگ اون تاکید کرد با وجود آنکه نیروهای ارتش کره شمالی به خوبی از کشور حفاظت کرده اند، زمان آن فرا رسیده است تا توان نظامی را افزایش دهیم.