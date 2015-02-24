به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، بازمانده جسد نرودا در گور او در کنار همسر سومش ماتیلد اوروتیا به خاک سپرده می‌شود.

جسد این شاعر که در سال ۱۹۷۳ و با فاصله کمی از وقوع کودتای نظامیان در شیلی درگذشت، به دنبال خبری مبنی بر مسموم شدنش از خاک بیرون آورده شد تا تحقیق در این باره صورت بگیرد.

این تحقیقات در دو سال اخیر در آزمایشگاه سه کشور در دست بررسی بود و از اوایل سال پیش به کشور چهارم هم فرستاده شد تا روشن شود آیا او به دلیل مسمومیت درگذشته است یا خیر.

نرودا که در سال ۱۹۷۱ برنده جایزه ادبی نوبل شد از سرطان رنج می‌برد. در حالی که قرار بود به مناسبت هفتاد سالگی او در سال ۱۹۷۴ هشت عنوان کتاب از وی در جهان منتشر شود، او ۲۳ سپتامبر و تنها دوازده روز پس از روی کار آمدن آگوستو پینوشه در شیلی درگذشت و هشت کتاب او پس از درگذشتش منتشر شدند.

در سال ۲۰۱۱ راننده سابق این شاعر به نام مانوئل آرایا به مجله‌ای مکزیکی گفت این شاعر که مدتی طولانی از اعضای حزب کمونیست بوده، وقتی در بیمارستانی در سانتیاگو پایتخت شیلی بستری بود به دلیل تزریقی مرگبار به معده‌اش از سوی دشمنان سیاسی‌اش، کشته شده است.

به همین دلیل در سال ۲۰۱۳ به حکم دادگاه بازمانده جسد نرودا از خاک بیرون آوره شد تا تحقیقات لازم روی آن صورت بگیرد.

استخوان‌های او از سوی دانشمندان سانتیاگو، کالیفرنیای شمالی در آمریکا و مورسیا در اسپانیا بررسی شدند. در نوامبر ۲۰۱۳ متخصصان سم‌شناسی اعلام کردند شواهدی مبنی بر مسمومیت در این تحقیقات نیافته‌اند، گرچه تحقیقات به طور رسمی خاتمه نیافت.

در ۲۱ ژانویه ۲۰۱۵ دولت شیلی اعلام کرد یک آزمایش جدید نیز انجام می‌شود تا روشن شود که آیا وجود فلزات سنگین در بدن او مشاهده می شود یا خیر. این آزمایش بر عهده محققانی در سوییس قرار گرفت.

در حالی که قاضی پرونده ماریو کاروسا اعلام کرده نتیجه این آزمایش در ماه آوریل روشن خواهد شد، اکنون دستور دفن بازمانده جسد نرودا در خانه محبوب او در ایسلا نگرا صادر شده است. این خبر از سوی یکی از برادرزاده‌های نرودا اعلام شده است.

ریس که وکیل است گفت اهمیت داشت که همه احتمالات به دقت بررسی شود. دلیل همه این فشارها این است که نرودا تا یک روز پیش از درگذشتش در بیمارستان قصد داشت شیلی را به مقصد مکزیک ترک کند زیرا با تهدید جدی سیاسی روبه رو شده بود.

دلیل دیگر نیز این است که یکی دیگر از مخالفان سیاسی رژیم ادواردو فری مونتالوا نیز در همان بیمارستان درگذشت. دلیل مرگ او شوک اعلام شد اما در سال ۲۰۰۶ روشن شد که او با گاز و تالیوم کشته شده بود.

در حالی که بیش از چهار دهه از مرگ نرودا می گذرد، اشعار او در همه جهان از همیشه محبوب‌تر هستند.