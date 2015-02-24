یک قطعه پرنده در معرض انقراض از دست شکارچیان نجات یافت

علی اصغر روشنی با اعلام خبر فوق به خبرنگار مهر اظهار داشت: بدنبال اطلاع رسانی یکی از همیاران محیط زیست مبنی بر ورود دو شکارچی غیر مجاز به روستای گل افزان فومن، اقدامات اولیه برای نجات این پرنده صورت گرفت.

وی ادامه داد: با عزیمت مأموران یگان حفاظت محیط زیست به منطقه، شکارچیان به محض رویت مأموران اقدام به فرار کرده و با بر جای گذاشتن یک قطعه پرنده زنده و سالم زنگوله بال از صحنه شکار، متواری شدند.

روشنی افزود: برای اولین بار در این منطقه بالغ بر ۵۰ قطعه از این پرنده در کشتزارها و مزارع مشاهده شده است.

وی با اشاره به تخریب زیستگاهها، شکار بی رویه، استفاده از سموم کشاورزی و علف کشها، سوزاندن غیر ضروری مزارع و بوته ها و چرای بی رویه گفت: فعالیتهای انسانی عرصه را هر روز بر پرندگان تنگ تر کرده است.

این مسئول با اشاره به اینکه زنگوله بال از جمله پرندگان حمایت شده و در خطر انقراض است، بیان کرد: زنگوله بال با نام محلی کرکجه در فصل پاییز و زمستان بندرت در استان گیلان دیده می شود که روی دشتهای سرسبز، مزارع و کشت زارها زندگی کرده و روی زمین آشیانه می سازد.

گفتنی است؛ زنگوله بال همه چیز خوار است و از یونجه، گیاه کلزا، حشرات، جوندگان و خزندگان تغذیه می کند. این پرنده به صورت گروهی زندگی کرده و در مواقع احساس خطر به جای پرواز شروع به دویدن می کند.