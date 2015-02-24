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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۵۳

بیانیه اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان اروپا؛

نقش مرحوم «صادق طباطبایی» در سازماندهی حرکتهای دانشجویی خارج کشور

نقش مرحوم «صادق طباطبایی» در سازماندهی حرکتهای دانشجویی خارج کشور

اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا نوشت: مرحوم صادق طباطبایی به همراه شهید دکتر بهشتی خدمات مهمی را در مبارزات قبل از انقلاب و سازمان دهی حرکت های دانشجویی خارج کشور داشته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا به مناسبت درگذشت دکتر صادق طباطبایی پیام تسلیتی به شرح زیر صادر کرد:

«بسمه تعالی

انا لله و انا الیه راجعون

سرکار خانم دکتر فاطمه‌ي طباطبايي

خبر درگذشت برادر گرامی جنابعالی ، شادروان دکتر صادق طباطبایی رحمت الله علیه موجب تاسف و تالم خاطر دانشگاهیان و اعضای اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا شد.

ایشان از بنیانگذاران اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا بوده و به همراه شهید بزرگوار دکتر بهشتی خدمات مهمی را در مبارزات قبل از انقلاب و سازمان دهی حرکت های دانشجویی خارج کشور داشته اند. بدینوسیله ضمن گرامیداشت زحمات و خدمات ایشان، در گذشت آن مرحوم را خدمت جنابعالی و بیوت مکرمه حضرت امام خمینی (ره) و امام موسی صدر تسلیت عرض کرده و از خداوند متعال برای ایشان رحمت و مغفرت شایان و برای بازماندگان صبر جزیل مسئلت می نماییم.

اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا»

کد مطلب 2505788

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