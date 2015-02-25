اجرای عمليات بيابانزدايی در ۶۰ هكتار از اراضی غرب صوفی آباد

حميد رضا همتي در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اجرای عمليات بيابانزدايي در ۶۰ هكتار از اراضي بياباني غرب صوفي آباد در مورد اهمیت این موضوع یادآور شد: بررسي هاي بعمل آمده در مناطق بياباني نشان مي دهد كه موفق ترين و درعين حال موثرترين راه مقابله با فرسايش بادي و جلوگيري از هجوم ماسه هاي روان و بيابانزدايي انجام عمليات نهالكاري است.

وی تصریح کرد: اين حجم وسيع از عمليات نهالكاري در قالب طرح شناسايي و كنترل كانون هاي بحراني حساس به فرسايش بادي انجام مي شود.

رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان سرخه همچنین افزود: اجرای این پروژه در مناطق بیابانی علاوه بر جلوگیری از فرسایش خاک و تهدید اراضی کشاورزی، تثبیت شن‌های روان و مقابله با پدیده بیابانزایی، جلوگیری از فرسایش آبی و بادی و تقویت سفره‌های آبی منطقه و ایجاد مناظر زیبا را در پی دارد.

همتي در پايان گفت: پروژه نهال‌کاري منطقه غرب صوفي اباد سرخه به صورت پیمانی و در ۶۰ هکتار بابیش از چهارصدو پنج میلیون ریال از اعتبارات استاني درحال اجرا مي باشد.