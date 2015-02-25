به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری الجزیره، دولت نیکاراگوئه و شرکت توسعه چین پروژه اتصال کانال اقیانوس آرام و دریای کارئیب را آغاز کرده اند که گفته می شود بزرگترین پروژه زیرساختی جهان است.

در همین حال این پروژه سه برابر بزرگتر از پروژه کانال پاناما است و به ارزش ۵۰ میلیارد دلار برآورد شده است و می تواند زمان تحویل محموله های نفتی و گازی که توسط نفت کش های بسیار بزرگ از قسمت شرقی امریکا به منطقه آسیا عازم هستند را سرعت بخشد.

همچنین اجرای این پروژه ۲۵۰ هزار اشتغالزایی به همراه خواهد داشت.