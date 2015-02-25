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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۲۱

نیکاراگوئه بزرگترین پروژه زیرساختی جهان را کلید می‌زند

نیکاراگوئه بزرگترین پروژه زیرساختی جهان را کلید می‌زند

به دنبال اتصال اقیانوس آرام به دریای کارئیب بزرگترین پروژه زیرساختی جهان رقم می‌خورد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری الجزیره، دولت نیکاراگوئه و شرکت توسعه چین پروژه اتصال کانال اقیانوس آرام و دریای کارئیب را آغاز کرده اند که گفته می شود بزرگترین پروژه زیرساختی جهان است.

در همین حال این پروژه سه برابر بزرگتر از پروژه کانال پاناما است و به ارزش ۵۰ میلیارد دلار برآورد شده است و می تواند زمان تحویل محموله های نفتی و گازی که توسط نفت کش های بسیار بزرگ از قسمت شرقی امریکا به منطقه آسیا عازم هستند را سرعت بخشد.

همچنین اجرای این پروژه ۲۵۰ هزار اشتغالزایی به همراه خواهد داشت.

کد مطلب 2506345
علیرضا کمندی

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